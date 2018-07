Prečo sa Trump s Putinom stretli Helsinkách a nie vo Viedni (otázky a odpovede)

Prečo si prezidenti Ruska a USA vybrali Helsinki za dejisko stretnutia?

Fínsko je neutrálny štát, čo vyhovovalo Vladimirovi Putinovi aj Donaldovi Trumpovi. Krajina tisícich jazier má skúsenosti s organizovaním summitov šéfov Kremľa a Bieleho domu. V septembri 1990 v Helsinkách dvojstranne rokovali Michail Gorbačov a George Bush starší.

V marci 1997 fínska metropola hostila Borisa Jeľcina a Billa Clintona. Dávnejšie (na prelome júla a augusta 1975) bola v Helsinkách kľúčová tretia fáza Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Počas nej sa viackrát stretli Leonid Brežnev a Gerald Ford.

Kde prebiehajú rokovania?

Vo fínskom prezidentskom paláci, ktorý má rozlohu 3-tisíc štvorcových metrov. Pred tromi rokmi dokončili jeho veľkú renováciu. Palác stavali začiatkom 19. storočia pre bohatého fínskeho obchodníka. Keď Rusko obsadilo územie Fínska a ustanovilo ho za veľkovojvodstvo v personálnej únii, neskorší cár Mikuláš I. premenil palác na jedno zo svojich sídiel.

Ako svoje ubytovanie si ho obľúbil aj ďalší cár Alexander II., ktorý ho viackrát navštívil. Počas prvej svetovej vojny bol dočasne využívaný ako poľná nemocnica. Fíni dosiahli nezávislosť v roku 1917 a o štyri roky nazvali veľkú rezidenciu oficiálne prezidentský palác. Je pracoviskom hlavy štátu, ktorou je v súčasnosti Sauli Niinistö.

Rakúsko na konci jari oznámilo, že je pripravené stať sa miestom summitu. Môže byť nejaká príčina, prečo sa to nestalo?

Alpská republika je tiež neutrálna, takže Viedeň by bola vhodné dejisko. Dá sa však dovtípiť, že pri výbere miesta mohla zohrať úlohu vzdialenosť spojená s aktuálnymi okolnosťami. Trump, ktorý víkendoval v Škótsku, by to mal približne rovnako do Viedne aj do Helsínk, čo však neplatilo o Putinovi, ktorý cestoval o deň neskôr. Let do rakúskej metropoly by mu zabral dvojnásobne viac času ako do hlavného mesta Fínska. Pre Putina bola včerajšia cesta do Helsínk vyhovujúcejšia, pretože do neskorého nedeľňajšieho večera sa nachádzal na futbalovom štadióne v Moskve, kde vyvrcholili majstrovstvá sveta.