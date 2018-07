Taliansko testuje európsku solidaritu

Dodatočne na žiadosť Talianska odpovedalo aj Írsko tým, že prijme dvadsať ľudí. Ďalších ľudí by podľa denníka Corriere della Sera mohlo prijať Belgicko. Naopak, podľa talianskej agentúry ANSA migrantov odmietli prijať všetky krajiny visegrádskej štvorky – Česko, Maďarsko, Slovensko a Poľsko.

Nová talianska vláda zložená z populistov a krajnej pravice sa snaží migráciu cez Stredozemné more zastaviť. Taliansky minister vnútra a šéf krajne pravicovej Ligy Matteo Salvini opakuje, že krajina už nebude prijímať ďalších ľudí. Lode s utečencami zachytenými na mori majú už niekoľko týždňov problém vplávať do talianskych prístavov. Lode mimovládok, ktoré zachraňujú ľudí, krajná pravica obviňuje z podpory pašeráctva. Od EÚ žiada pomoc pri ochrane vonkajších hraníc i solidaritu.

Pri väčšine lodí sa opakuje podobný scenár. Lode, ktoré prevezmú zachránených migrantov, sa ocitnú medzi Maltou a Talianskom. Taliansko vyzýva, aby loď prijala Malta, Malta o to isté žiada Taliansko.

Migranti vyčkávali v sicílskom prístave Pozzallo na vylodenie, ktoré im Taliansko povolilo až po tom, čo dostalo prísľub viacerých krajín EÚ, že časť z nich prevezmú. Autor: SITA/AP, Francesco Ruta

Najnovší prípad sa týkal ľudí z preplnenej jednoduchej rybárskej lode. Loď, ktorú vyslali pašeráci z Líbye v piatok, dorazila až k malému ostrovu Linosa medzi Lampedusou a Sicíliou. V okamihu, keď ju zachytila loď európskej pobrežnej stráže Frontexu, bola v medzinárodných vodách, ale v zásahovej oblasti maltskej pobrežnej hliadky. Rím chcel Maltu prinútiť, aby za utečencov na palube prevzala zodpovednosť; Valletta sa bránila tým, že loď bola bližšie k talianskej Lampeduse. Osem žien a detí bolo v takom zlom zdravotnom stave, že kým sa úrady naťahovali, ešte v sobotu ich vyložili na talianskom ostrove Lampedusa.

Od sobotného rána čakali ľudia na lodi Frontexu a plavidla talianskej stráže, kým im napokon dovolili dostať sa do sicílskeho prístavu. V nedeľu popoludní na pobrežie previezli najskôr ženy a deti. V noci na pondelok sa dostali na pevninu aj muži. Podľa talianskych médií mnohí ľudia boli podvyživení, jedna žena vážila len 35 kilogramov.

Časť zachránených úrady ešte včera pripravovali na odchod do krajín, ktoré sa rozhodli ich prijať. „Toto je solidarita a zodpovednosť, o ktorú sme vždy žiadali Európu,“ napísal v nedeľu na sociálnej sieti taliansky premiér Giuseppe Conte, keď informoval o tom, že päť krajín vezme časť zachránených ľudí.

Hoci sa počet ľudí prichádzajúcich do Talianska v tomto roku výrazne znížil, v talianskych utečeneckých zariadeniach je teraz približne 170-tisíc ľudí. OSN zároveň odhaduje, že tento rok sa pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more do Európy utopilo už takmer tisíc ľudí.

Salvini chce najnovšie navrhnúť, aby EÚ uznala Líbyu za bezpečné miesto, aby tak mohla vracať ľudí zachránených na mori späť do Líbye. Podľa medzinárodného práva totiž nemožno vracať utečencov na miesto, kde je ich život ohrozený. OSN, ale aj EÚ, však Líbyu nepovažujú za bezpečnú krajinu. Mimovládky zároveň upozorňujú na alarmujúce podmienky v detenčných táboroch v Líbyi, kde ľuďom hrozí zneužívanie, mučenie, otroctvo i znásilňovanie.