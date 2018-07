Americký sudca pozastavil deportácie zlúčených rodín migrantov

Sudca Dan Sabraw vyhovel žiadosti Americkej únie občianskych práv (ACLU), ktorá sa obávala masových deportácií rodín okamžite po ich zlúčení, informovala televízia ABC.

Sudca z kalifornského San Diega pozastavil do budúceho pondelka akékoľvek deportácie zlúčených rodín, aby sa zabránilo tomu, že bude niekto deportovaný neoprávnene. Dal tak týždennú lehotu vládnym právnikom, aby sa k obavám ACLU vyjadrili.

V poslednej dobe bolo v USA od rodičov oddelených a umiestnených do ústavov vyše 2 000 detí z rodín, ktoré nelegálne prekročili hranice Spojených štátov. Kvôli rozdeľovaniu rodín vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa čelila tvrdej domácej i zahraničnej kritike, čo šéfa Bieleho domu prinútilo podpísať dekrét, ktorým prax odoberania detí zastavil. Trump vyhlásil, že rodičia a deti budú zadržiavaní spoločne.

Podľa súdneho nariadenia mali byť deti vo veku do štyroch rokov svojim rodičom vrátení do 10. júla, u detí vo veku od päť do 17 rokov by sa tak malo stať do 26. júla.