Po Malej Krčál. Ďalší člen Babišovej vlády má na krku plagiátorstvo

Po šéfke rezortu spravodlivosti Taťáne Malej, ktorá medzičasom rezignovala na pôsobenie vo vláde, informovali v pondelok tamojšie médiá o zhode viacerých strán textu bakalárskej práce Mládež a voľný čas ministra práce a sociálnych vecí Petra Krčála. Tú v roku 2007 Krčál obhájil na Inštitúte medziodborových štúdií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Politik ČSSD tvrdí, že bakalársku prácu pripravil čestne a že čerpal predovšetkým z vlastných skúseností. Prítomnosť pasáží zhodujúcich sa s textom inej, skôr zverejnenej práce (v rozsahu asi 14 percent textu), si podľa vlastných slov nedokáže vysvetliť.

Podľa internetového serveru Seznamzpravy.cz sú v niektorých kapitolách práce vrátane jej úvodu celé stránky prevzaté z práce inej študentky rovnakej ustanovizne predloženej o rok skôr.

Podľa názoru podpredsedu českej sociálnej demokracie Martina Netolického je potrebné tieto podozrenia preskúmať. Ak by sa ich opodstatnenosť potvrdila, malo by sa podľa neho voči Krčálovi postupovať rovnako ako proti Malej, teda mal by opustiť kreslo ministra.