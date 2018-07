Vyšetrovanie volieb vrazilo podľa Trumpa klin medzi Rusko a USA

Vyšetrovanie ruskej úlohy počas amerických prezidentských volieb v roku 2016 vrazilo klin medzi Rusko a Spojené štáty. V rozhovore s televíziou Fox News odvysielanom v pondelok v noci (utorok nadránom SELČ) to vyhlásil prezident USA Donald Trump. Ten tiež povedal, že jeho ruský kolega Vladimir Putin mu na pondelňajšom summite v Helsinkách oznámil, že vzájomné naštrbené vzťahy ľutuje.

„Je to vážne škoda, pretože by sme mohli urobiť toľko dobrého,“ citoval Trump slová Vladimira Putina. „Možno sme ten klin práve vyrazili, ale ten klin tam bol a prezident Putin to hovoril,“ vyhlásil Trump s tým, že zdrojom rozporov je tím osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý úlohu Ruska vo voľbách rozpletá.

Trump vyšetrovanie opakovane označil za umelo vyvolanú kauzu, za ktorú stoja ľudia ako bývalý riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie James Comey a jeho niekdajší námestník Andrew McCabe.

Trump spomenul tiež piatkové obvinenie 12 ruských agentov z útoku na server amerických demokratov. Agenti boli obvinení v neprítomnosti a Putin v Helsinkách navrhol, že by ich ruskí prokurátori mohli vypočuť a ​​že by mohli byť prítomní aj členovia Muellerovho tímu, ak USA v iných prípadoch umožnia prítomnosť ruských vyšetrovateľov pri amerických výsluchoch.

Trump pre Fox News povedal, že ho Putinova ponuka uchvátila. Potom sa však podľa amerického prezidenta ukázalo, že Putin od nej upustil, keď povedal, že by to Muellerovi ľudia zrejme nechceli. V tom mu dal Trump počas interview vo Fox News za pravdu.

Schôdzku s Putinom ohodnotil Trump vo Fox News ako dobrú, pretože priniesla viacero dobrých záverov. „Myslím, že teraz sme na tom s Ruskom veľmi dobre,“ povedal s tým, že do stretnutia to tak nebolo.

Za najväčšiu otázku medzi USA a Ruskom považuje Trump obmedzovanie jadrového arzenálu. „Viem, že prezident (Barack) Obama povedal, že najväčším problémom je globálne otepľovanie, ale ja by som povedal, že naším najväčším problémom je nukleárne otepľovanie,“ vyhlásil.

Trump ďalej uviedol, že mu Putin ponúkol pomoc pri rokovaniach so Severnou Kóreou. „So Severnou Kóreou sme na tom dobre, máme čas. Nie je sa kam ponáhľať,“ dodal.

V rozhovore s Fox News sa Trump tiež vrátil k summitu NATO, na ktorom sa zúčastnil pred týždňom. V tejto súvislosti kritizoval médiá za spôsob, ako o aliančnej schôdzke informovali. „Médiá boli dosť nespravodlivé,“ povedal s tým, že nepovšimnutý ostal fakt, že vďaka nemu aliančné krajiny pridajú na obranu 44 miliárd dolárov.

„Takže som bol udivený, keď väčšina médií tvrdila, že som bol na zahraničných lídrov tvrdý, veľmi tvrdý a zlý, čo som vôbec nebol. Ale povedal som, musíte platiť viac,“ vysvetlil Trump. Pripomenul, že o NATO v Bruseli povedal, že je fantastické, ale že pomáha oveľa viac Európe než Amerike. „A my za to platíme 90 percent (nákladov),“ doplnil.

Americký prezident dlhodobo trvá na tom, aby krajiny NATO odvádzali na armádu dve percentá HDP, čo väčšina zatiaľ nerobí. Investície na dve percentá HDP chcú alianční členovia navýšiť do roku 2024.