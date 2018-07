Putin zvládol Trumpa. Nič sa nemení

Samozrejme, pánovi Kremľa určite pomohlo, že Trump ho ani na chvíľu nepotrápil svojimi vyjadreniami. Americký prezident len monotónne čítal pripravený text a počas tlačovej konferencie sa v prvom rade venoval tomu, ako vyhral v roku 2016 voľby. A prečo to stále niekto spochybňuje, najmä prostredníctvom tímu špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera. Ten preveruje, či Trumpova kampaň nespolupracovala s Rusmi.

Putinova podpora

Od Putina celebritný miliardár v Helsinkách získal jednoznačnú podporu. "Áno, chcel. Áno, chcel. Pretože hovoril o tom, že vráti vzťahy USA a Ruska do normálu,“ odpovedal šéf Kremľa na otázku, či chcel, aby Trump vyhral prezidentské voľby.

Na americkej politickej scéne však najväčší rozruch spôsobilo, že republikánsky vládca Oválnej pracovne opätovne spochybnil zistenia tajných služieb USA, že sa Rusko pokúsilo zasiahnuť do volebného procesu. Minulý týždeň pritom americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo 12 príslušníkov ruskej vojenskej tajnej služby z preniknutia do počítačov politických strán a volebných systémov v niektorých štátoch.

Okrem toho v nedeľu úrady v Spojených štátoch zatkli ruskú občianku Mariu Butinovú a obvinili ju zo snahy ovplyvňovať politické a lobistické organizácie. Ruska často vystupovala ako aktivistka za právo na nosenie zbraní. Pokúšala sa o vytvorenie kontaktov aj s vplyvnou Asociáciou držiteľov strelných zbraní (NRA), čo je organizácia, ktorá štedro prispela na Trumpovu kampaň. Zatknutie Butinovej nesúvisí s Muellerovým vyšetrovaním.

Na tlačovej konferencii Trump povedal, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko chcelo zasiahnuť do volieb v roku 2016. "Veľmi dôverujem ľuďom v mojich spravodajských službách, ale poviem vám, že prezident Putin to mimoriadne a silno poprel,“ vyhlásil Trump. Americký prezident tvrdí, že vyšetrovanie jeho kampane má zlý vplyv na vzťahy s Moskvou.

"Summit sa pre Putina skončil veľmi dobre. Nezískal na ňom nič konkrétne ani sa neuzavrela žiadna skutočná dohoda. Vedľa Trumpa však Putin vyzeral ako racionálny štátnik. Americký prezident sa v zásade držal ruského tvrdenia, že iba demokrati nariekajú nad zasahovaním do volieb,“ reagovala pre Pravdu Olga Olikerová z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. "Na druhej strane si Rusko želá zlepšenie vzťahov so Spojenými štátmi. No odpoveď na americkej politickej scéne na Trumpove vyjadrenia je veľmi negatívna. Je ťažké predvídať, ako na to bude Moskva reagovať. Pravdepodobne bude tvrdiť, že na Trumpa útočia tí, čo si neželajú normalizáciu vzťahov s Ruskom,“ tvrdí Olikerová.

K slovám prezidenta sa vyjadril aj šéf amerických spravodajských služieb Dan Coats. "Naše hodnotenie je jasné, čo sa týka zasahovania Ruska do volieb v roku 2016 a toho, že jeho snaha podkopať našu demokraciu trvá a je širokorozsiahla. Budeme pokračovať v poskytovaní neprikrášlených a objektívnych spravodajských informácií, aby sme podporili našu národnú bezpečnosť,“ uviedol Coats.

Trump sa stretol s viacerými predstaviteľmi Kongresu, aby ich informoval o schôdzke s Putinom. Ale nesúhlasné reakcie na svoje správanie si americký prezident už vypočul z celého politického spektra.

Bez diskusie

"Keď mal šancu brániť naše tajné služby, ktoré pracujú preňho, bol som veľmi sklamaný a smutný z toho, aké rovnaké veci hovoril on a Putin,“ vyhlásil na adresu Trumpa republikánsky šéf senátneho výboru pre zahraničné vzťahy Bob Corker.

"Je bez diskusie, že Rusko zasiahlo do našich volieb a pokračuje v podkopávaní demokracie u nás a vo svete,“ uviedol zase Paul Ryan, republikánsky predseda Snemovne reprezentantov.

Trump tvrdí, že summit s Putinom bol skvelý. Dokonca lepší ako schôdzka so spojencami v Severoatlantickej aliancii, na ktorej sa zúčastnil minulý týždeň.

"Mal som skvelé stretnutie s NATO, kde som získal veľké množstvo peňazí. Ale mal som ešte lepšiu schôdzku s Vladimirom Putinom z Ruska. Je smutné, že o tom takto neinformovali. Falošné médiá sa zbláznili,“ napísal americký prezident na sociálnej sieti Twitter.

Podľa odborníčky na Rusko a medzinárodné vzťahy Maxine Davidovej z Leidenskej univerzity v Holandsku je jasné, že Putin vie, ako na Trumpa, dokonca ho dokáže manažovať.

"Nezabúdajme na minulosť šéfa Kremľa. Spolieha sa na spravodajské informácie a psychológiu,“ pripomenula Davidová Putinovu prácu pre KGB. "Vieme, že Trump rád rokuje na osobnej úrovni, podlieha lichôtkam a má veľmi obmedzené chápanie toho, čo znamená sila. Putin na to hrá. A nemôžeme ani úplne vylúčiť, že Rusko má niečo kompromitujúce na Trumpa,“ myslí si Davidová.

Expertka tvrdí, že sú mnohé oblasti, v ktorých Moskva a Washington môžu spolupracovať. "Ale po summite nič nesvedčí o tom, že by sa pohli dopredu. Nepočuli sme nič špecifické o kontrole zbraní. Nič o Sýrii. Nič o Ukrajine. Na druhej strane je aspoň dobré, že Trump neuznal anexiu Krymu, čoho sa mnohí obávali,“ dodala Davidová.