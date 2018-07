Novej talianskej vláde záleží na zrušení sankcií proti Rusku

Ak sa hovorieva, že všetky cesty vedú do Ríma, určite to teraz platí pre Moskvu, ktorá sa snaží dosiahnuť zrušenie sankcií zo strany Európskej únie.

Prostredníctvom metropoly na Apeninskom polostrove by to mohla totiž docieliť. Taliansko, ktoré má od prelomu mája a júna novú vládu, sa stalo prvým členským štátom EÚ, ktorý otvorene presadzuje odstránenie sankcií.

Za neužitočné či dokonca nezmyselné ich už síce označilo viacero európskych lídrov vrátane slovenského expremiéra Roberta Fica, ale vždy, keď sa rozhodovalo o predĺžení platnosti protiruského trestu, nevyužili právo veta s odôvodnením, že nechcú narúšať jednotu únie. Podobne zmýšľa Ficov nástupca na čele vlády. "Vo všeobecnosti som presvedčený, že nielen sankcie proti Rusku, ale aj iné, namierené proti akejkoľvek krajine, neprinášajú želaný výsledok,“ povedal Peter Pellegrini v nedávnom rozhovore pre Pravdu.

V roku 2013 boli Taliani v rámci EÚ po Nemcoch druhý najväčší exportéri do Ruska s objemom 10,8 miliardy eur. O dva roky neskôr to už bolo len 6,5 miliardy eur. taliansky server Il Sole 24

O potrebe prehodnotiť postoj rozprával koncom júna predseda talianskej vlády Giuseppe Conte, ešte jasnejšie sa teraz vyjadril vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini. Na návšteve Moskvy vyhlásil, že si želá zrušenie sankcií koncom tohto roku. Poznamenal, že sa vynasnaží všemožnými spôsobmi presvedčiť o tom európskych partnerov. "Naše veto je krajná možnosť, ale nič nevylučuje,“ dodal v narážke na možnosť, že by jeho krajina zablokovala predĺženie sankcií.

Salvini nijako nenaznačil, že by podmieňoval zásadnú zmenu iným správaním Moskvy v súvislosti s konfliktom s proruskými separatistami na východe Ukrajiny a tiež s Krymom, o ktorom Kremeľ opakovane tvrdí, že už naveky zostane ruský. Zjavne ako prvoradé vidí ekonomické záujmy svojej krajiny. "Taliansko je európsky štát, ktorý najviac postihli sankcie proti Rusku,“ upozornil podľa agentúry Reuters.

Faktom je, že následkom kombinácie európskych sankcií a ruskej odvety najviac stráca v únii Nemecko (napríklad pri porovnaní rokov 2013 a 2015 sa jeho export do Ruska znížil o 14 miliárd eur). Taliansko je hneď na druhom mieste. Odhaduje sa, že prišlo doteraz možno už o viac ako 10 miliárd eur, pričom v tejto spojitosti zaniklo viac ako 80-tisíc pracovných miest. "V roku 2013, čiže rok pred uvalením sankcií, boli Taliani v rámci EÚ po Nemcoch druhý najväčší exportéri do Ruska s objemom 10,8 miliardy eur. O dva roky neskôr to už bolo len 6,5 miliardy eur,“ poznamenal taliansky server Il Sole 24. Pokiaľ ide o odplatu Ruska, ktoré uvalilo potravinové embargo na členské štáty únie, Taliansko ročne prichádza takmer o miliardu eur.

Brusel a Moskva sa sporia o to, komu sankcie a revanš viac uškodili. Isté je, že straty na oboch stranách dosahujú niekoľko desiatok miliárd eur. Európske škody vypočítal v minulom roku Viedenský inštitút ekonomických štúdií: "Za posledné roky EÚ dovedna stratila v oblasti exportu približne 44 miliárd eur a zaniklo 900-tisíc pracovných miest.“

Ruský prezident Vladimir Putin sa môže na jeseň predbežne dozvedieť z prvej ruky, či je talianske úsilie o rozbíjanie jednoty únie úspešné. Salvini totiž oznámil, že v polovici októbra sa premiér Conte chystá na návštevu Moskvy.

Jednotný postoj v rámci únie už nie je taký pevný ako pred dvomi či tromi rokmi. Napríklad z novej rakúskej vlády zaznievajú podobné hlasy ako z Talianska. V Nemecku vyslovujú pochybnosti o sankciách viacerí predstavitelia koaličnej sociálnej demokracie. Pridáva sa k nim niekoľko premiérov spolkových krajín a, samozrejme, podnikatelia, ktorí tlačia na kancelárku Angelu Merkelovú. EÚ rozhoduje o predĺžení platnosti sankcií v pravidelných intervaloch. Jej členské štáty to robia vždy s odstupom šiestich mesiacov.