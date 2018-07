Macron: EÚ s 28 členmi funguje zle, treba zásadné zmeny

Francúzsky prezident Emmanuel Macron hodnotil v utorok v Paríži kriticky súčasnú situáciu v Európskej únii. Desať mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu najvyšší francúzsky predstaviteľ použil na to formuláciu: "Môžem Vám povedať, že Európska únia s 28 členmi, to funguje zle".