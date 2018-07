Musk sa ospravedlnil britskému jaskyniarovi

Unsworth sa o miniponorke vyjadril ako o prostriedku, ktorý nemá absolútne žiadnu šancu uspieť. „Môže si svoju ponorku strčiť tam, kde to bolí,“ povedal podľa serveru CNN Unsworth na Muskovu adresu. „Nie je absolútne žiadna šanca, že by to fungovalo,“ dodal. Musk ho potom v tweete označil za pedofila. Unsworth v pondelok oznámil, že zvažuje právne kroky proti Muskovi.