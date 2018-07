Rusko ukončilo ďalšiu etapu skúšok balistických rakiet Sarmat

Podľa denníka by sa tento rok malo uskutočniť záverečné testovanie novej rakety. Od jeho výsledku bude závisieť ďalší postup. Ako nedávno oznámil ruský prezident Vladimir Putin, rakety typu Sarmat by sa do výzbroje ruskej armády mali dostať v roku 2020.

Vývoj Sarmatu, strely využívajúcej tekuté palivo, plánuje Rusko dokončiť do roku 2020. Mala by nahradiť raketu šachtového typu R-36M2 Vojevoda (v kóde NATO: SS-18 Satan), ktorá bola vyvinutá v 70. rokoch v Sovietskom zväze. Vojevoda/Satan je podľa agentúry AP vôbec najťažšou medzikontinentálnou balistickou raketou na svete.