Mayová rebelom pohrozila predčasnými voľbami

Podľa The Times pohrozila Mayová proeurópskym poslancom vo svojej strane, na čele ktorých stoja bývalí členovia vlády Stephen Hammond a Nicky Morganová, len niekoľko minút pred utorkovým hlasovaním vypísaním predčasných parlamentných volieb, ktoré by sa konali ešte v lete.

Dodatok, s ktorým prišli priaznivci úzkych väzieb Británie s Európskou úniou po brexite, poslanci nakoniec tesne neschválili, čo britské médiá interpretovali ako ďalšie, aj keď málo presvedčivé víťazstvo vlády premiérky Mayovej na ceste k odchodu krajiny z Európskej únie na konci marca budúceho roka.

Schválenie dodatku malo vyvolať hlasovanie o dôvere

Podľa jedného z konzervatívnych rebelov, ktorého citoval denník The Times, pohrozil stranícky funkcionár, ktorý dohliada na disciplínu poslancov, že schválenie dodatku vyvolá hlasovanie o dôvere kabinetu. „Povedal, že by sme boli zodpovední za parlamentné voľby a za to, že by sa Jeremy Corbyn dostal do desiatky,“ povedal proeurópsky konzervatívec s odkazom na sídlo britských premiérov v Downing Street 10. „Bolo to odpudivé správanie,“ dodal.

Podľa niektorých prieskumov zo začiatku júla by Labouristická strana Jeremyho Corbyna parlamentné voľby v Británii vyhrala.

Parlament dodatok tesne odmietol

Dodatok, podľa ktorého v prípade, že sa britskej vláde nepodarí do januára 2019 vyrokovať voľný pohyb tovaru s EÚ, museli by ministri začať diskutovať o colnej únii. Parlament dodatok odmietol pomerom hlasov 307 ku 301.

Mayová už v pondelok nahnevala proúnijských poslancov svojej strany, keď urobila ústupky zástancom úplnej odluky Británie od EÚ.