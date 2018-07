Bývalý šéf FBI vyzval voličov, aby do Kongresu volili demokratov

Comey sa vyjadril v utorok, kedy sa v USA strhla debata okolo Trumpovho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Helsinkách. Trump po návrate povedal, že sa na tlačovej konferencii v Helsinkách preriekol, keď zdanlivo podporil Putinovo tvrdenie o nezasahovaní Ruska do prezidentských volieb v roku 2016. Vo Washingtone vyhlásil, že chcel povedať, že nevidí dôvod, prečo by sa do volieb Rusko nevmiešavalo. Tvrdil tiež, že jeho vláda dôrazne odrazí akýkoľvek pokus o zasahovanie do novembrových volieb do Kongresu.

Niektorí politici ale Trumpove vysvetlenie označili za vykrúcanie. Trumpa kritizujú nielen demokrati, ale aj niektorí republikáni. Stavia sa za tajnú službu, ktorá o zasahovaní Ruska do volieb nepochybuje.

Upiera sa na nás zrak histórie, povedal Comey

Comey napísal, že súčasný Kongres nie je schopný naplniť myšlienku autorov ústavy: Proti ambíciám jedných musia pôsobiť ambície druhých, čo je základ princípu deľby moci v USA. „Všetci, ktorí veria v hodnoty tejto krajiny, musia na jeseň voliť demokratov. Na rozdielnej politike v tejto chvíli nezáleží. Upiera sa na nás zrak histórie,“ napísal Comey.

K Trumpovmu počínaniu v Helsinkách sa vyjadril takto: „Bol to deň, kedy sa americký prezident postavil na cudzej pôde bok po boku vraždiaceho, klamárskeho gangstra a odmietol podporiť vlastnú krajinu. Vlastenci musia vstať a prezidentovo správanie odmietnuť.“