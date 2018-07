Vietnamec z Prahy sa priznal k podielu na únose krajana

47-ročný Vietnamec Long N. H. sa na súde priznal, že sa minulý rok v júli podieľal na únose vietnamského manažéra. S priznaním súhlasil na základe dohody o vine a treste s prokuratúrou. „V priznaní povedal, že vedel o únose a zúčastnil sa ho a že pracoval pre vietnamské tajné služby,“ povedala hovorkyňa súdu.

Longovi hrozí 5 rokov

Pokiaľ bude Long N. H. usvedčený, hrozí mu za špionáž a podiel na obmedzení osobnej slobody tri a pol roka až päť rokov väzenia. Ak by sa na základe dohody nepriznal, mohol by za mrežami stráviť až sedem a pol roka.

Podľa prokuratúry Long N. H. si vlani prenajal v Prahe dve autá, jedno slúžilo na sledovanie obete, druhé na jej únos. Obe vozidlá po únose obžalovaný odviezol späť do Prahy, kde podľa webu taz prevádzkoval kanceláriu na finančné prevody do zahraničia.

„Vedel som, že má byť do Vietnamu prevezený hľadaný zločinec, ktorý spreneveril veľa peňazí a v Berlíne sa stretáva so svojou milenkou,“ citoval z písomného priznania nemecký spravodajský web taz.

Rozsudok nad obžalovaným sa dá podľa agentúry Reuters očakávať v nasledujúcich niekoľkých týždňoch. Ani potom sa však prípad pre nemecké úrady neskončí. Naďalej je stíhaný námestník riaditeľa vietnamskej tajnej služby Duong Minh Hung a dvaja muži z Prahy a jeden z Berlína, ktorí pri únose údajne pomáhali.

Thanh bol odsúdený na doživotie

Thanh býval manažérom štátnej ropnej spoločnosti PetroVietnam. V Nemecku sa usiloval o azyl, vlani 23. júla bol ale v centre Berlína unesený. Neskôr sa objavil vo Vietname, kde ho už dvakrát odsúdili na doživotie. Hanoj ​​tvrdí, že Thanh sa do vlasti vrátil dobrovoľne. Podľa niektorých médií bol Thanh do Vietnamu zavlečený cez Slovensko. To pred časom odmietlo, že by bolo do akcie vedome zapojené.