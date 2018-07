Fínsky expert: Trump a Putin chcú oslabiť EÚ

Trump čelí doma obrovskej kritike, že sa postavil skôr na stranu šéfa Kremľa ako vlastnej krajiny. Vládca Bieleho domu po návrate do USA vyhlásil, že sa preriekol, keď odmietal hodnotenie tajných služieb Spojených štátov, že v roku 2016 sa Rusko snažilo ovplyvniť americké prezidentské voľby.

Podarilo sa niečo dosiahnuť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi na stretnutí v Helsinkách so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom?

Závisí to od toho, akou optikou sa na to pozeráte. Objektívne povedané a v súlade s očakávaniami sa nič veľké a konkrétne nepodarilo dosiahnuť. Hovorilo sa len o oblastiach, v ktorých by mohli USA a Rusko spolupracovať. Čo sa nečakalo, bola tlačová konferencia, ktorá jednoznačne ukázala, že jeden prezident sa na stretnutie pripravil a druhý nie. Žiadny normálny americký prezident, ani taký, ktorý by bol presvedčený, že je úplne v poriadku s Ruskom hovoriť, by sa k tomu nepostavil spôsobom, aký sme videli. Takmer celé politické spektrum za to na Trumpa nakričalo, že to bol katastrofický vý­kon.

Celý týždeň podčiarkol stav, aký sme tu ešte nemali. Ruský a americký prezident chcú oslabiť a rozdeliť EÚ. Robia to z rôznych príčin a odlišnými spôsobmi.

Dá sa to hodnotiť aj inak?

Je to možné v prípade, že ste podporovateľ prezidenta. Touto optikou môžete hodnotiť celú cestu Trumpa do Európy. Bol v NATO a celej Severoatlantickej aliancii ukázal, kto je šéf. V Británii premiérka Theresa Mayová nenasledovala jeho skvelé nápady na rokovania o brexite, vrátane žaloby na Európsku úniu. Vo Fínsku mal zase Trump stretnutie s ruským prezidentom, aké vraj ešte nemal žiadny šéf Bieleho domu. Samozrejme, vieme, že všetci vládcovia Oválnej pracovne po studenej vojne sa snažili nejakým spôsobnom vybudovať vzťahy s Moskvou. Takže to nie je nič nové. Ale Trumpovi stúpenci to vidia inak. A keď sa nič nepodarí dosiahnuť, je to chyba falošných médií, nariekajúcich demokratov a sťažujúceho sa establišmentu republikánov.

Časť tlačovej konferencie bola tiež určená exkluzívne pre Trumpových voličov. Hovoril do takej hĺbky o e-mailoch Hillary Clintonovej či počítačovom serveri demokratov, že ste to mohli pochopiť, len keď veľmi pozorne sledujete americkú politiku. Bolo to určené médiám ako Fox News či Breitbart. Keď ste teda Trumpov podporovateľ, dokážete vykresliť summit v pozitívnom svetle. Zvyšok planéty si však myslí, že Putin na tlačovej konferencii jednoducho zvíťazil.

Bezpečnostný expert Charly Salonius–Pasternak z Fínskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy.

Ako sa na to pozerá Rusko?

Nie som psychológ ani expert na reč tela, ale Putin na tlačovke vyzeral spokojný. Súčasťou toho bola aj otázka televízie RT, kde sa spomenul futbal. Ruský prezident zrazu povedal, že má pre Trumpa loptu. Všetci si teraz budú pamätať, že Putin vyhlásil, že lopta je na strane Američanov. Čo s tým teraz urobí Trump? Od Putina to bola pekná zábavná pasca. Nebola jediná. Putin hovoril o tom, ako by mohla americká strana vypočuť Rusov, ktorých tím Roberta Muellera obviňuje zo zasahovania do volebného procesu v USA. Ruský prezident potom vyhlásil, že niečo podobné chce od Washingtonu. Väčšina prezidentov Spojených štátov by to zahrala do autu. Trump namiesto toho začal hovoriť o úžasnom návrhu. Nie, nebol to úžasný návrh. Bola to jasná pasca. Ale Trump si nemôže pomôcť.

Bolo toho ešte viac?

Trump dostal otázku, ako Rusko prispelo k zhoršeniu vzťahov. Nepovedal nič. Mohol pritom vymenovať veci, nad ktorými by sa Putin len pousmial alebo by ich ignoroval. Krym, Ukrajina, MH17, novičok. Ale Trump nedokázal povedať nič. Namiesto toho riešil vyjadrenia šéfa amerických tajných služieb o zasahovaní Rusov do volebného procesu, ale že ruský prezident to jednoznačne popiera. Akýkoľvek normálny prezident USA by sa zastal svojich ľudí. Maximálne by povedal niečo v tom zmysle, že verí hodnoteniu amerických tajných služieb, ale chápe, že ruská hlava štátu môže mať na to iný názor. Trump si dával na tlačovke také obrovské vlastné góly, že jediné vysvetlenie je, že tým veciam nerozumie.

Podľa niektorých Trumpových kritikov sú dve možné vysvetlenia. Prezident je buď ruský agent, alebo naozaj ničomu nerozumie. Zaujímavé však je, že ak naozaj chce zlepšiť vzťahy Ameriky s Ruskom, asi by nemal byť taký milý na Putina, lebo potom sa mu budú vyčítať všetky ústupky Moskve. Ako to hodnotíte?

Americká politika sa veľmi nemení. Trump verejne neurobil veľa vecí, ktoré by sa dali očakávať, keby bol ruský agent. Iba takmer vždy lichotí Putinovi a nezastane sa vlastných ľudí. Úplne súhlasím s tým, že by Trump mal byť tvrdší na ruského prezidenta. Dostávam otázky, ako komunikovať s Ruskom. Moskva nemá problém s prístupom: Dohodli sme sa, že sa nedohodneme. Zdá sa, že Rusko berie do úvahy a dokonca rešpektuje postup, keď je niekto ochotný s Kremľom v niečom nesúhlasiť. Neviem, čo si Putin myslí o Trumpovi. Ale v skutočnosti to, že americký prezident nie je schopný nesúhlasiť s Kremľom, sťažuje normálnu a racionálnu snahu o diplomaciu. Všetko sa totiž meria tým, či to nie je darček pre Putina. Ak chce Trump skutočne lepšie vzťahy s Moskvou, robí veľa preto, aby to kazil.

Čo znamenala Trumpova cesta pre EÚ a NATO? Naposledy nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas povedal, že nemôžeme úplne závisieť od Bieleho domu?

Celý týždeň podčiarkol stav, aký sme tu ešte nemali. Ruský a americký prezident chcú oslabiť a rozdeliť EÚ. Robia to z rôznych príčin a odlišnými spôsobmi. Ale zdá, že je to ich cieľ. Trump a Putin preferujú štáty ako aktérov. V ich svete je EÚ čudná. A to do istej miery platí aj o NATO. Keby nebola únia, tak Amerika by bola vo výhode, keby rokovala priamo s Fínskom, podobne by to bolo vo vzťahu Ruska so Slovenskom. Európski spojenci musia konečne prevziať viac zodpovednosti za svoj osud ako strategický hráč.

EÚ je priveľká a primocná na to, aby sme sa tvárili, že len obchodujeme so svetom a robíme trocha politiky, Potrebujeme aj napĺňať naše strategické záujmy V tejto chvíli neviem, ako to dosiahnuť s toľkými členmi. Myslím si, že transatlantická väzba zostane zachovaná. Európa však môže byť silnejšia a nezávislejšia. Aj keby sa vzťahy s USA zlepšili. Či už preto, že Trump to tak bude chcieť, alebo keď nastúpi iný prezident.