Trump: Za zasahovanie do volieb v USA je zodpovedný Putin, šéfuje krajine

Za ovplyvňovanie amerických prezidentských volieb v roku 2016 Ruskom nesie osobnú zodpovednosť ruský prezident Vladimir Putin. V rozhovore s televíziou CBS News to v stredu večer povedal americký prezident Donald Trump.

Uviedol ďalej, že súhlasí s vyhlásením šéfa amerických tajných služieb (DNI) Dana Coatsa, podľa ktorého Rusko naďalej predstavuje pre dianie a voľby v USA hrozbu.

Na otázku, či zodpovednosť za ovplyvňovanie amerických prezidentských volieb v roku 2016 pripisuje Putinovi, Trump odpovedal: „Áno. Podobne ako seba považujem za zodpovedného za to, čo sa deje v tejto krajine. Zodpovednosť by určite padla na neho, pretože je na čele krajiny.“

Coats v pondelok verejne tlmočil varovanie amerických tajných služieb, že Rusko sa naďalej snažia ovplyvňovať dianie v USA, vrátane nadchádzajúcich parlamentných volieb chystaných na november. „Je to odborník, zaoberá sa tým a robí svoju prácu výborne. Danovi Coatsovi verím bez výhrad a keď tvrdia, že to tak je, prijímam to,“ povedal Trump v rozhovore so CBS News.

Trump na pondelkovom summite v Helsinkách s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyhlásil, že nevidí dôvod, prečo by sa Rusko pokúšalo v roku 2016 ovplyvniť americké prezidentské voľby. Toto vyhlásenie vyvolalo v Spojených štátoch údiv a pobúrenie. Po návrate do vlasti Trump vysvetlil, že sa preriekol, lebo v skutočnosti chcel povedať, že Rusko do volieb zasahovalo.

V stredu musel Biely dom počas dňa vysvetľovať druhú obdobne kontroverznú prezidentovu reakciu. Trumpova hovorkyňa Sarah Sandersová nakoniec odmietla závery médií, že si prezident Donald Trump myslí, že sa Rusko už nemieša do vnútroamerických záležitostí.