Babiš: Prílišná regulácia v únii umŕtvuje biznis

Európska únia potrebuje zmenu a právomoci sa musia vrátiť do národných metropol. V rozhovore, ktorý dnes zverejnil denník Financial Times, to vyhlásil český premiér Andrej Babiš. Odmietol, že by v Českej republike, Maďarsku alebo Poľsku bola ohrozená demokracia, a potvrdil odpor svojej vlády proti prerozdeľovanie migrantov.