Líbyjská pobrežná stráž zastavila východne od Tripolisu gumenný čln so 156 migrantmi

Plavidlo zastavili v stredu neďaleko západolíbyjského mesta Chums. Migranti podľa líbyjských námorných síl pochádzali z afrických krajín ako Sudán, Mali, Ghana, Guinea, Pobrežie Slonoviny, Niger či Kamerun, pričom medzi nimi bola aj desiatka detí. Po zastavení ich odovzdali úradom zapodievajúcim sa nelegálnou migráciou.

K najnovšej záchrannej operácii došlo len dva dni po tom, ako španielska mimovládna organizácia Proactiva Open Arms obvinila líbyjskú pobrežnú stráž z toho, že po inej záchrannej operácii, pri ktorej zadržala dovedna 158 migrantov, ponechala na mori dve ženy a dieťa. Trojicu zmienených migrantov podľa organizácie následne našli v blízkosti zničeného plavidla, na žive však už bol len jeden z nich.

Líbyjská pobrežná stráž na obvinenie reagovala statusom na sociálnej sieti Facebook. V ňom prostredníctvom svojho hovorcu informovala o vysokom počte životov, ktoré v uplynulých rokoch zachránila. „Za posledné roky zachránila pobrežná stráž vyše 80-tisíc migrantov,“ napísal v príspevku hovorca. „Všetky katastrofy, ku ktorým došlo, zapríčinili prevádzači ľudí, ktorí sa starajú len o svoj zisk, a tiež prítomnosť takýchto nezodpovedných mimovládnych organizácii v oblasti,“ dodal.

Líbyjské úrady za pomoci Európskej únie v poslednom čase vystupňovali úsilie obmedziť prúd migrantov smerujúcich cez Stredozemné more do Európy. Z Líbye sa stal hlavný tranzitný bod do Európy pre tých, ktorí utekajú pred chudobou či občianskymi vojnami v afrických krajinách. Pašeráci ľudí využívajú chaos, ktorý v Líbyi vypukol po zvrhnutí a zabití dlhoročného vodcu krajiny Muammara Kaddáfího.