Trump sa už teší na ďalšie stretnutie s Putinom, napísal na twitteri

Prezident Spojených štátov Donald Trump na twitteri napísal, že sa už teší na ďalšiu schôdzku s ruským kolegom Vladimirom Putinom, aby mohli začať uskutočňovať to, o čom na pondelňajšom summite v Helsinkách debatovali. Žiadny termín novej vrcholnej schôdzky Trump nezmienil, zopakoval však, že stretnutie vo fínskej metropole bolo veľkým úspechom.

„Teším sa na druhú schôdzku, aby sme mohli začať uskutočňovať niektoré z mnohých vecí, o ktorých sme diskutovali, vrátane ťaženia proti terorizmu, bezpečnosti pre Izrael, jadrového odzbrojenia, kybernetických útokov, obchodu, Ukrajiny, mieru na Blízkom východe, KĽDR a ďalších,“ uviedol americký prezident. Dodal, že na všetky problémy existujú odpovede, hoci niektoré môžu byť jednoduché, iné zase ťažké.

Trump ihneď po rokovaní s Putinom označil prvý spoločný summit za mimoriadny úspech. To zopakoval aj tento raz. Americkí zákonodarcovia z radov demokratov, ale aj Trumpových republikánov však neskrývali rozčarovanie z toho, že prezident sa podľa nich napríklad v otázke ruskej úlohy v amerických voľbách nedokázal šéfovi Kremľa postaviť. Biely dom musel následne vysvetľovať, že Trump sa v kritizovanom vyhlásení preriekol, keď uviedol, že nevidí dôvod, prečo by Moskva do volieb v roku 2016 zasahovala. V skutočnosti podľa Bieleho domu chcel povedať, že Rusko dôvod malo.

O tom, že Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA pred dvoma rokmi a že sa naďalej snaží ovplyvňovať dianie v Spojených štátoch, sú americké tajné služby presvedčené.