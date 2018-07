Čiernohorci odmietli slová Trumpa, že by boli schopní vyvolať svetovú vojnu

Vláda v Podgorici po svojom štvrtkovom zasadnutí vydala vyhlásenie, v ktorom zdôraznila, že Čierna Hora vedie mierovú politiku, má stabilizujúci vplyv na celý okolitý región a hlási sa k ideám slobody, solidarity a demokracie.

„(Čierna Hora) bola prvým štátom v Európe, ktorý sa postavil na odpor fašizmu a dnes – ako nový člen NATO a kandidát na členstvo v EÚ – prispieva k mieru a stabilite nielen na európskom kontinente, ale aj v celosvetovom meradle,“ uvádza sa v tlačovom vyhlásení kabinetu.

Vláda ďalej pripomína, že čiernohorskí vojaci napríklad pôsobia, spoločne s americkými kolegami, vo výcvikovej a poradenskej misii NATO v Afganistane. Zdôrazňuje tiež úzke spojenectvo a priateľské vzťahy medzi Čiernou Horou a Spojenými štátmi.

Trump: A – dobré ráno – máme tu tretiu svetovú

Trumpove sporné vyjadrenia odzneli v rozhovore, ktorý v utorok odvysielala americká televízia Fox News. Prezident reagoval na otázku moderátora, ktorý sa spýtal, prečo by mal ísť jeho syn bojovať napríklad za Čiernu Horu, ak by sa táto členská krajina NATO stala terčom útoku. Moderátor pritom zdôraznil, že nie je proti tomu, len by potreboval počuť dôvod.

„Rozumiem, čo hovoríte. Pýtam sa rovnakú otázku. Čierna Hora je maličká krajina s veľmi silnými ľuďmi… Majú veľmi tvrdých ľudí, majú veľmi bojovných ľudí. Môžu sa stať útočnými a – dobré ráno – máme tu tretiu svetovú vojnu,“ odpovedal Trump. Následne pripomenul svoju snahu smerujúcu k tomu, aby členské krajiny Severoatlantickej aliancie dávali dostatočné prostriedky na svoju obranu.

Čierna Hora je najmladšou členskou krajinou NATO. Do transatlantického obranného paktu vstúpila len v júni 2017.