Brexit poháňa Škótov k túžbe po samostatnosti

Obavy z brexitu vrátili do hry myšlienku nezávislého Škótska. Mnohí obyvatelia sa totiž boja, že im vážne uškodí chystaný odchod Británie z Európskej únie. O vystúpení zo Spojeného kráľovstva rozhodovali v referende pred štyrmi rokmi, vtedy sa tesná väčšina priklonila k zotrvaniu v britskom zväzku.

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová sa však začína usilovať o nové hlasovanie. "V najbližších týždňoch obnovím debatu o nezávislosti Škótska,“ vyhlásila Sturgeonová podľa novín The Independent. Premiérka prízvukuje, že Škóti musia dostať opakovanú príležitosť vyjadriť sa o svojej budúcnosti. "Brexit veľmi zmenil situáciu, preto obyvatelia majú právo znovu sa vysloviť o vlastnom osude,“ obhajuje svoju snahu.

Škótski kritici britskej rozluky s EÚ poukazujú na viacero zlých očakávaní. Zmieňujú sa hlavne o tom, že krajina utrpí, keď prestane existovať jednotný trh.

Volanie po nezávislosti zaznieva nielen z politických kruhov. Potvrdzuje to napríklad veľká demonštrácia, ktorá sa konala v Glasgowe. Usporiadatelia tvrdili, že na akciu za samostatnosť prišlo až 80-tisíc ľudí.

Británia plánuje, že po brexite a prechodnom období sa od EÚ odpúta začiatkom roku 2021. Sturgeonová chce dovtedy dosiahnuť vypísanie nového referenda. "Mohlo by sa uskutočniť niekedy medzi jeseňou 2018 a jarou 2019,“ poznamenala podľa denník The Scotsman.

Stúpencov nezávislosti najnovšie poháňa za ich túžbou odhalenie, že tábor Vote Leave, ktorý podporoval brexit v kampani pred celobritským referendom, prekročil zákonom povolený finančný limit. Štátny audit ukázal, že to bolo o pol milióna libier viac, ako povoľovala legislatíva.

Vplyvný škótsky poslanec Michael Russell to vníma ako podraz, ktorý treba napraviť. "Preto je nevyhnutné, aby sa konalo nové hlasovanie o členstve v EÚ,“ zdôraznil podľa zmieneného denníka politik, ktorý sa domáha nielen opakovaného referenda o samostatnosti. "Výsledok v prospech brexitu bol dosiahnutý prinajmenšom sčasti porušením volebného zákona,“ dodal Russell.

"Odhalenie podkopáva legitimitu výsledku z roku 2016,“ pridala sa poslankyňa Joanna Cherryová. Sturgeonová chce povedať viac o pláne referenda na jeseň tohto roku, keď majú byť známe detaily o budúcom usporiadaní vzťahov medzi Britániou a úniou. Je však otázne, či sa naozaj dočká, lebo vyjednávači britskej premiérky Theresy Mayovej často postupujú na rokovaniach s Bruselom chaoticky. Dokonca je obava, že k nijakej dohode nedospejú.

Zámer Sturgeonovej podľa prieskumu pre noviny Daily Record podporuje 42 percent opýtaných, proti je 49 percent; zvyšok tvoria nerozhodnutí respondenti. Nie je však vylúčené, že nálada v spoločnosti sa prikloní k škótskej premiérke.

Uvedomuje si to napríklad poslankyňa Ruth Davidsonová, ktorá je za celistvosť Spojeného kráľovstva. "Dokiaľ je náš budúci vzťah s EÚ nejasný, bolo by hlúpe usudzovať, že vydrží súčasný trend zotrvania Škótska v britskom zväzku a že hrozba rozdelenia sa pominula,“ napísala v denníku Financial Times.