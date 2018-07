Lajčák: Nová Bezpečnostná rada OSN by mala byť reprezentatívnejšia

Nové zloženie Bezpečnostnej rady (BR) OSN by malo byť reprezentatívnejšie. Svoje zastúpenie by v nej mali mať Afrika, Latinská Amerika, vo väčšej miere i Ázia. Uviedol to v utorok na pôde OSN predseda 72. zasadnutia Valného zhromaždenia (VZ) OSN Miroslav Lajčák.

„To, že Afrika nemá stáleho člena a 70 percent agendy BR je venovaných práve jej, či už cez mier, alebo rozvoj, je, samozrejme, absolútne neadekvátne. Afrika musí mať stáleho člena, jedného alebo dvoch. Rovnako tak by mala byť zastúpená Latinská Amerika a zrejme výraznejšie aj Ázia,“ konštatoval.

Priznal, že všeobecne akceptovaným faktom je, že súčasné zloženie BR OSN neodráža realitu 21. storočia. „Vyzerá tak, ako vyzeral svet na konci druhej svetovej vojny. Čiže na tomto zhoda je, ale tu sa zhoda aj končí,“ uviedol Lajčák.

Upozornil, že v otázkach, ako by mala vyzerať nová BR OSN, koľko by mala mať členov, koľko stálych a koľko nestálych, a koľkí by mali mať právo veta, sa názory zástupcov rozchádzajú. „Prebieha tu proces, diskutuje sa o tom, čiže je to istým spôsobom pod mojím dohľadom a vedením ako predsedu VZ OSN,“ dodal.

Podľa Lajčáka ide o proces, ktorý nie je možné vyriešiť za rok či dva. „Je to v rukách členských štátov. Ja nemôžem nanucovať svoje predstavy, napriek tomu, že sú krajiny, ktoré za mnou chodia a hovoria, aby som dal návrh rezolúcie. Ale to by bolo proti podstate procesu. Ja vytváram rámec a chcem aby bol kredibilný, transparentný, aby členské štáty verili, že má zmysel,“ uzavrel.