Americký denník: Putin osobne prikázal zasahovať do volieb v USA

Donald Trump dostal minulý január dva týždne pred svojou inauguráciou prísne tajnú správu, podľa ktorej ruský prezident Vladimir Putin osobne prikázal rozsiahle kybernetické útoky s cieľom ovplyvniť prezidentské voľby v roku 2016. Napísal to vo štvrtok denník The New York Times s odvolaním sa na nememenované osoby, ktoré boli svedkami tejto informácie.

Podľa newyorského denníka boli medzi dôkazmi e-maily a textové správy ruských vojakov a informácie prísne tajného zdroja blízkeho Putinovi, ktorý Ústrednej spravodajskej službe (CIA) opísal, ako sa Kremeľ rozhodol spustiť svoju hackerskú a dezinformačnú kampaň. Podľa očitých svedkov sa Trump zdal byť „so zdráhaním presvedčený“.

Denník uvádza, že na minuloročných stretnutiach v prezidentovom newyorskom sídle Trump Tower sa zúčastnili aj vtedajší šéf CIA John Brennan, James Clapper, ktorý bol vtedy riaditeľom spravodajských služieb a admirál Michael Rogers, bývalý riaditeľ Národnej agentúry pre bezpečnosť (NSA). Medzi zúčastnenými bol aj vtedajší šéf FBI James Comey, ktorého Trump minulý máj odvolal z funkcie. Všetci štyria podľa The New York Times „popísali reťazec spravodajských informácií, ktoré ich presvedčili o Putinovej roli v zasahovaní do volieb.“

Medzi dôkazmi bola e-mailová korešpondencia americkej Demokratickej strany, ukradnutá hackermi, ktorú britské, holandské a americké spravodajské služby objavili v tajných komunikačných sieťach ruskej vojenskej rozviedky GRU. Putinovu osobnú rolu potvrdili aj ľudské zdroje. Podľa newyorského denníka bol jeden z nich natoľko citlivý, že o ňom Brennan odmietol hovoriť dokonca aj na spravodajských konferenciách bývalej vlády Baracka Obamu. Prezidenta informoval Brennan samostatne špeciálnym spôsobom.

Ruské hackerské skupiny sa podľa amerického denníka zapojili do kybernetických útokov proti systémom elektronickej pošty ministerstva zahraničia a Bieleho domu v rokoch 2014 a 2015 a do útokov proti generálnemu štábu americkej armády. Vysoký činiteľ NSA popísal boj s ruskými hackermi v elektronických systémoch Bieleho domu ako „zápas muža proti mužovi“ napísal The New York Times.