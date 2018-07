V najbližších rokoch bude najdôležitejšie udržať Európu, tvrdí Merkelová

Udržať Európu spolu bude v nadchádzajúcich rokoch úlohou s mimoriadnym významom. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to vyhlásila v piatok v Berlíne na svojej výročnej tlačovej konferencii pred letnými prázdninami.

Zjednotenú Európsku úniu bude podľa vlastných slov obhajovať v období, keď sa transatlantické vzťahy počas mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa dostali „pod závažný tlak“, píše agentúra DPA.

V súvislosti s vnútropolitickou klímou v Nemecku Merkelová pripustila, že nedávna kríza v spolkovej vláde, spôsobená nezhodami ohľadne budúceho smerovania azylovej politiky krajiny, stála jej koalíciu politickú dôveru, ktorú bude treba získať späť.

„Myslím si, že to je ten prípad,“ odpovedala na otázku, či spor medzi jej konzervatívnou Kresťanskodemo­kratickou úniou Nemecka (CDU) a Kresťanskosociálnou úniou Bavorska (CSU) neoslabil postavenie vlády v očiach verejnosti.

Koaličná kríza

„Tón bol často veľmi drsný a ja pripisujem jazyku veľmi, veľmi dôležitý význam,“ pokračovala Merkelová. Budúce problémy by sa mali riešiť iným spôsobom, dodala kancelárka.

Ako píše DPA, spor medzi CSU a CDU, súvisiaci s migráciou a azylovou politikou Nemecka, ohrozoval budúce fungovanie celej nemeckej vládnej koalície. Minister vnútra Horst Seehofer bol, pokiaľ by nedošlo k schváleniu jeho požiadaviek, pripravený položiť koaličnú vládu únie CSU/CDU a Sociálnodemokra­tickej strany Nemecka (SPD). Strany sa napokon dohodli s tým, že migrantov by mali zastavovať na hraniciach a posielať nazad do tých krajín Európskej únie, v ktorých sa zaregistrovali.

Obrovský jadrový arzenál

Akýkoľvek dialóg vedený medzi prezidentmi USA a Ruska – Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom – nemecká kancelárka uvítala. „Musíme si zvyknúť na fakt, že stretnutia medzi prezidentom Spojených štátov a prezidentom Ruska budú normálne,“ reagovala na čerstvo ohlásené pozvanie Putina do Bieleho domu.

Vyjadrila taktiež presvedčenie, že Putin a Trump prediskutujú jadrové odzbrojenie vzhľadom na to, že USA a Rusko vlastnia viac než 90 percent celosvetových zásob jadrových zbraní.

Merkelová na piatkovej tlačovej konferencii odmietla komentovať nový izraelský zákon, ktorý definuje Izrael ako národný štát židovského ľudu a oslabuje štatút arabského jazyka. „Nebudem sa miešať do vnútropolitických záležitostí Izraela,“ vysvetlila s tým, že verí v právo na existenciu demokratického židovského štátu.