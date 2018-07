Salvini žaluje novinára, ktorý píše o mafii

Saviano už dávnejšie upozorňoval na „komunikáciu“ mafie s Ligou severu, ktorá bola neskôr premenovaná na Ligu. „Kriminálne organizácie hľadajú oporu vo vládnucich politických stranách aj v severnom, nielen v južnom Taliansku. (…) Prepraté peniaze mafií zaplavujú aj severné Taliansko,“ napísal Saviano už pred rokmi.

Po nedávnom nástupe Ligy do koaličnej vlády v Taliansku sa Saviano stal jedným z najostrejších kritikov Salviniho protiimigračnej politiky.

Salvini krátko po nástupe do vlády zareagoval. Ako minister vnútra naznačil, že Saviano môže prísť o policajnú ochranu. Po verejnej kritike svoje vyhlásenia upravil a tvrdil, že pri možnosti odobrať ochranu nemyslel konkrétne na Saviana, posúdiť to majú kompetentné úrady. Ale policajná ochrana veľa stojí a v Taliansku ju má teraz rekordne veľa ľudí.

Vyhráža sa?

Saviano prirovnal Salviniho hrozby o odobratí ochrany k mafiánskemu štýlu vyhrážania sa. Namiesto toho, aby sa Salvini zameral na boj proti mafii, sa podľa Saviana vyhráža tým, ktorí o mafii hovoria. Vyvolávaním odporu k imigrantom zároveň odpútava pozornosť od toho, že ignoruje organizovaný zločin. „Ak si chce Salvini ventilovať svoje najhoršie pudy na mne a imigrantoch, každý, kto si myslí, že je v bezpečí, je na omyle. Včera to boli prisťahovalci, dnes som to ja a zajtra to budete vy,“ uviedol Saviano v denníku Corriere della Sera.

Tento týždeň opäť Salviniho rozzúril. Na twitteri pri fotografii mŕtvej ženy s dieťaťom v Stredozemnom mori sa ministra vnútra pýtal, akú mu to robí radosť. „Nenávisť, ktorú ste zasiali, vás premôže,“ napísal Saviano na twitteri, pričom Salviniho opäť označil za „ministra podsvetia“.

Podáva žalobu

Salviniho odpoveďou je tentoraz žaloba. „Ako som sľúbil, podávam žalobu proti Savianovi. Prijímam kritiku, ale nikomu nedovolím, aby hovoril, že napomáham mafii,“ citovala Salviniho agentúra AFP. A Saviano mu odpovedal: „Neuhnem pred mocou, ktorá má strach z kritických hlasov. Salvini bude na súde vyzvaný, aby povedal pravdu.“

Paradoxne Salvini oznámil podanie žaloby na Saviana v deň, keď si Taliansko pripomínalo 26 rokov od vraždy prokurátora Paola Borsellina, ktorý sa špecializoval na odhaľovanie zločinov Cosa Nostry. On a jeho kolega Giovanni Falcone, ktorého zavraždili dva mesiace predtým, sa stali symbolmi boja proti mafii.

Saviano je podľa portálu Local najznámejším z približne dvoch stoviek talianskych novinárov, ktorí žijú s nejakou formou policajnej ochrany. Saviano tiež upozornil, že mafia sa novinárom vyhráža násilím, ale používa aj taktiku osočovania a ničenia dôveryhodnosti, keď odsúdil vraždu slovenského novinára a jeho snúbenice. „Ján Kuciak pribudol do dlhého a neprijateľného zoznamu zavraždených novinárov, ktorí sa pokúsili vyniesť na svetlo skutočnosti, ktoré mali zostať skryté – v mnohých prípadoch šlo o väzby medzi organizovaným zločinom a štátom,“ napísal Saviano.