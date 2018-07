Bezdomovectvo budú Maďari trestať, Orbán uvalil za napomahánie migrantom vysokú daň

Vyplýva to z novely priestupkového zákona, ktorý v piatok schválili poslanci parlamentu, informovala agentúra MTI.

Za novelu, ktorú prispôsobili ústave novelizovanej pred mesiacom, hlasovalo 132 poslancov a 54 bolo proti. V priestupkovom konaní môžu trestať bezdomovcov nariadením verejnoprospešnej práce v prípade, že v priebehu 90 dní štvrtýkrát odmietnu výzvu na opustenie verejného priestranstva. V ojedinelých prípadoch ich môže súd poslať aj do väzenia.

Do základného zákona vládny blok Fidesz-KDNP v júni presadil zákaz bývania na verejných priestranstvách. Vláda tvrdí, že toto opatrenie má slúžiť na zachovanie ľudskej dôstojnosti bezdomovcov. Zneužívaniu verejných priestranstiev by štát a samosprávy mali zabraňovať v zmysle ústavy tým, že by zabezpečili pre ľudí bez domova ubytovanie.

Podľa opozície politika Fideszu je o šírení strachu a nenávisti. Trestanie bezdomovcov označil Bence Tordai zo strany Dialóg (Párbeszéd) za nekresťanské.

Za podporu organizáciám pomáhajúcim migrácii 25-percentná daň

Na finančnú alebo materiálnu podporu organizáciám, ktoré pomáhajú migrácii, Maďarsko uvalilo 25-percentnú daň. Špeciálna daň je odzrkadlením protimigrantskej politiky premiéra Viktora Orbána, ktorý tvrdí, že masový príchod predovšetkým moslimských migrantov do Európy ohrozuje kresťanskú kultúru kontinentu. Podľa zákona, ktorý maďarskí poslanci schválili v piatok, sa príjmy z tejto novej dane môžu použiť iba na ochranu hraníc.

Pomocou migrácii podľa maďarského zákona sú aj kampane v médiách, semináre a „agitačné aktivity predstavujúce imigráciu v pozitívnom svetle“. Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International uviedla, že nová daň je trestom pre organizácie, „ktoré o migrácii uvažujú a hovoria inak ako vláda“.