Bývalí kolumbijskí rebeli zložili prísahy a zasadli do Kongresu

Bývalí členovia Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) zavŕšili svoju premenu z rebelov na politikov, keď zložili sľuby a zasadli do kresiel v Kongrese.

Osem bývalých bojovníkov v piatok nastúpilo do úradu v rámci mierovej dohody medzi vládou a povstalcami z roku 2016. FARC sa na základe nej zmenili na politickú stranu, známu ako Revolučná alternatívna sila Kolumbie, ktorá má päť kresiel v Senáte a päť v Snemovni reprezentantov.

Odchádzajúci kolumbijský prezident Juan Manuel Santos privítal nových členov Kongresu a zároveň vyjadril pochopenie s váhaním mnohých Kolumbijčanov, ktorí sú proti premene rebelov na zákonodarcov, no zdôraznil, že je to silný prejav demokracie. „Napĺňa ma spokojnosťou, keď vidím, že tí, čo viac ako polstoročia so zbraňami bojovali proti štátu a jeho inštitúciám, sa dnes skláňajú pred ústavou,“ skonštatoval Santos, ktorého 7. augusta v úrade vystrieda konzervatívec Iván Duque. Ten pritom v predvolebnej kampani sľuboval, že zmení niektoré dôležité časti mierovej zmluvy, i keď odvtedy svoje postoje zmiernil.

Mierová dohoda garantuje bývalým rebelom desať miest v Kongrese, no dvaja v piatok do úradu nenastúpili – jeden je totiž vo väzení a druhý sa ukrýva v tábore na vidieku, pričom tvrdí, že sa bojí o život.

FARC podpísali v roku 2016 s vládou prezidenta Juana Manuela Santosa mierovú dohodu. Tá ukončila v juhoamerickej krajine vyše 50-ročný konflikt, ktorý si vyžiadal viac než 250-tisíc mŕtvych a 60-tisíc nezvestných. Povstalci na základe dohody zložili zbrane a svoje požiadavky chcú naďalej presadzovať na politickom poli.