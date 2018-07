V brazílskom pralese natočili osamelého indiána, je zrejme posledný z kmeňa

Zábery, ktoré vznikli ešte v roku 2011, ukazujú domorodého muža, ktorý sa zrejme nedostal do kontaktu s modernou civilizáciou a je posledným žijúcim členom svojho kmeňa. Najnovšie dôkazy o tom, že je stále nažive, pochádzajú z mája.

Na roztrasených záberoch vidieť zdiaľky, spoza listov muža, ktorý rúbe strom. Dosiaľ pritom existovala len jediná jeho snímka, o ktorú sa postaral dokumentarista ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Mužovu tvár na nej zakrývalo lístie.

FUNAI muža monitoruje od roku 1996, keď ho našli žiť samého v lese v štáte Rondônia. Predpokladajú, že jeho kmeň zdecimovali zásahy a útoky farmárov a drevorubačov, ktoré sa začali v osemdesiatych rokoch. Poslední z členov jeho kmeňa zrejme zahynuli pri útoku v roku 1995 alebo 1996. V posledných rokoch sa však na chránené územie, kde žije, nepokúšal nikto vstúpiť, tvrdí nadácia. Muž je podľa nich v dobrom zdravotnom stave a má 55 až 60 rokov.

Nadácia má vo zvyku takýchto ľudí nechať žiť v izolácii, no s ním sa pokúsili nadviazať kontakt, pretože bol sám a mysleli si, že je v ohrození. Po tom, ako im dal najavo, že nemá záujem, to však už od roku 2005 neskúšajú.

Zhruba každý druhý mesiac sa však vracajú na jeho územie s cieľom nájsť dôkazy o tom, že stále žije a je v poriadku. Nie vždy ho vidia – to sa im naposledy podarilo ešte v roku 2016, no zatiaľ vždy sa im podarilo nájsť dôkazy, že žije. V máji to boli napríklad čerstvé stopy a nedávno zrúbaný strom. Videli tiež, že si zasadil kukuricu, zemiaky, papáju a banány, a nechali mu náradie a semená.