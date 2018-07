Čokoládové tyčinky Toblerone sa vrátia k pôvodnému tvaru

Čokoládové tyčinky Toblerone sa vrátia k svojmu pôvodnému tvaru. Majiteľ švajčiarskej čokoládovej značky, americká firma Mondelēz International, v roku 2016 upravil charakteristický tvar tyčiniek tak, že zväčšil medzeru medzi charakteristickými trojuholníkovými kúskami. Ako dôvod vtedy uviedol, že ak by tak neurobil, musel by zvýšiť cenu. Vyslúžil si však za to veľkú kritiku, napísala BBC.