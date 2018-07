Britský chaos. Mayová hľadá írsky recept

Britská vláda na čele s Theresou Mayovou ťažko kráča k dohode o rozluke s Európskou úniou. Občas prešľapuje na jednom mieste, chvíľami si ani nevie poradiť s problémami. Navyše premiérka čelí rozbrojom v radoch svojej Konzervatívnej strany. Mayová prosíka Brusel o väčšiu ústretovosť, ale dozvedá sa, že sama by mala postupovať pružnejšie. Popri tom si môže rátať škody, aké spôsobí brexit jej krajine v prípade akéhokoľvek riešenia.

Postup Londýna, ktorý niekedy pôsobí chaoticky, je častým terčom kritiky. Nie sú to pritom poplašné výkriky neznalých ľudí. "Keď Boris Johnson odstúpil z funkcie šéfa diplomacie a vyzval Mayovú, aby sa vzdala úbohej verzie brexitu, jej bývalý šéf úradu pomenoval súčasnú situáciu ako hlboko skľučujúcu,“ poznamenali noviny Daily Mail. Nick Timothy si nebral servítku pred ústa, keď potom napísal text do denníka Telegraph: "Ak Británia opustí EÚ v chaose alebo vôbec z nej neodíde, čaká nás národné poníženie väčšie ako Suez.“ Timothy narážal na Suezskú krízu v roku 1956, keď Briti stratili vplyv nad strategicky dôležitým prieplavom v Egypte.

Jedným z veľkých problémov, pred ktorým stojí Mayová, je budúca podoba režimu na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom. Čiže medzi samostatným štátom, ktorý zostáva členom EÚ, a krajinou, ktorá tvorí súčasť Spojeného kráľovstva poberajúceho sa z európskej rodiny. Tú bude po brexite tvoriť 27 krajín.

Premiérka nechce takzvanú tvrdú hranicu medzi dvoma Írskami, ale riešenie s Bruselom zatiaľ naďalej nenachádza. Zvyšok EÚ navrhuje, aby Severné Írsko, ktoré spája 500 kilometrov dlhá hranica so susedom, zostalo v colnej únii, čo by už neplatilo o Anglicku, Škótsku a Walese. Lenže Mayová to tvrdohlavo odmieta.

Premiérka sa v tejto súvislosti dožaduje väčšej ústretovosti z druhej strany. Zatiaľ si však v podstate vypočula len to, že zostávajúci členovia EÚ sú pripravení popremýšľať. Vo všeobecnosti je celkovo postup Mayovej vnímaný v únii s rozpakmi. Zatiaľ to, čo položila na rokovací stôl, nevyzerá uspokojivo. "Sú tam prvky, čo sa zdajú byť v protiklade so zásadami únie,“ upozornil podľa agentúry AP bruselský vyjednávač pre brexit Michel Barnier. Noviny Telegraph podčiarkli jeho reakciu titulkom, že EÚ zaútočila na kľúčové návrhy premiérky.

Zároveň sa Mayová z pevninskej Európy dozvedá, že je to ona, kto sa má konečne rozhýbať: „Nemôžeme si dovoliť strácať čas, a preto vyzývame Britániu, aby pracovala,“ citovala Barniera agentúra Reuters.

Medzitým Mayová číta správy, aké škody prinesie rozvod s úniou. Kým európsky blok sa má pripraviť na ročný pokles zhruba 1,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), Británia bude pykať prinajmenšom štyrmi percentami. Podľa najnovšej správy Medzinárodného menového fondu (MMF) najťažšie doplatí na brexit Írsko. Predpovedá, že ekonomika tohto členského štátu EÚ sa môže pripraviť na to, že príde približne o rovnaké percentá HDP ako Spojené kráľovstvo. Aktuálna správa MMF je, mimochodom, v spojitosti s brexitom a poklesom HDP viac pesimistická ako predchádzajúca analýza tejto organizácie.