Pred voľbami do Kongresu ovládajú republikánov a demokratov ambície aj obavy

Demokrati po volebnej porážke z roku 2016 ďalej hľadajú svoju identitu a čelia výčitkám, že boj s Donaldom Trumpom zatienil ich pozitívnu agendu. Bývalý prezidentský pár Barack a Michelle Obamovci naviac sa s podporou svojich spolustraníkov pred novembrovými voľbami neponáhľa.

Trumpova politika vytvorila medzi demokratmi a republikánmi priepasť väčšiu než kedykoľvek predtým. Pomerne nízka popularita prezidenta pritom vedie demokratov k presvedčeniu, že voľby do oboch kongresových komôr, dnes ovládaných republikánmi, obrátia takmer automaticky politickú mapu krajiny naruby. Dlhodobo navyše platí, že parlamentné voľby nasledujúce po voľbách prezidentských tradične vyhráva opozícia. Krutú porážku v minulosti utrpeli Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton aj Barack Obama.

Tábor mladých aktivistov

V Demokratickej strane podľa denníka The New York Times silnie tábor mladých energických aktivistov, ktorí odmietajú tradičné piliere svojej strany. Nechcú voliť kandidátov do Kongresu, ktorých ponúka stranícke vedenie a tlačí stranu doľava. Centristická politika Clintona a liberalizmus Obamovej éry je minulosťou, zelenú majú záujmy menšín a politika „demokratického socializmu“.

Radikálne pokrokárstvo s volaním po garantovanej zamestnanosti a po bezplatnom školstve a zdravotníctve však podľa mnohých nemusí v rozhodujúcich štátoch fungovať. „Ak presadzujú tvrdo ľavicovú politiku vo váhajúcich umiernených regiónoch, nemôžu demokrati získať mnoho parlamentných miest,“ povedal vo vysielaní televízie Fox News analytik Karl Rove. „Ak majú republikáni aspoň nejaký dôvod k optimizmu, potom je to tradícia Demokratickej strany zhatiť svoje vlastné víťazstvo,“ dodal denník USA Today.

Váhavosť Obamovcov zaráža

Vedenie strany zaráža váhavosť, s ktorou sa rodina Obamovcov k volebným aktivitám demokratov stavia. Michelle Obamová, po ktorej je podľa serveru Politico bezmála väčší politický dopyt než po jej manželovi, do volebnej kampane už vstúpila, ale zameriava sa na zvýšenie volebnej účasti a je nadstranícka. Obamová bude okrem toho na jeseň propagovať svoju chystanú knihu memoárov a údajne nechce, aby jej dielo zatienila politika.

Trump sám sebe nepriateľom?

Republikánsku stranu Trumpov spôsob vládnutia zneistel. Neprehliadnuteľná a hlavne stála prezidentova voličská základňa núti kandidátov republikánskeho kongresu k lojalite. Mnohí z nich sa ale v prebiehajúcich primárkach rozhodli v kampani sústrediť na lokálne politické problémy, aby sa od kontroverzného prezidenta potichu dištancovali.

Trump im vraj však nedá pokoj: v kongresovej volebnej kampani sa chce výrazne angažovať, od začiatku septembra sa bude častejšie objavovať v médiách, či organizovať volebné zhromaždenie, uviedla rozhlasová stanica PBS. Nebezpečenstvo vidia republikánski stratégovia v tom, že prostoreký prezident môže byť v kampani svojím vlastným nepriateľom. O scenári kampane chce rozhodovať sám.

Alternatívna pravica

Republikán Paul Ryan, šéf Snemovne reprezentantov, vidí okrem nevyspytateľnej hlavy štátu ďalší problém – tzv. alternatívnu pravicu, ktorá podľa neho republikánom ukradla heslá o vlastenectve a tradičných amerických hodnotách. „Musíme ísť späť ku koreňom a získať späť tieto idey, musíme tých ľudí vytlačiť na okraj, za každú cenu ich poraziť,“ vyzýval nedávno Ryan do boja s americkou krajnou pravicou.