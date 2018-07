KĽDR začala búrať budovy na základni používanej na raketové testy

Severná Kórea začala búrať budovy v areáli, ktorý využívala na vývoj motorov pre balistické rakety či vypúšťanie družíc. Vyplýva to zo satelitných záznamov, ktoré na svojom webe zverejnil americko-kórejský výskumný inštitút 38 North. Ak sa informácie potvrdia, bol by to podľa agentúry Reuters prvý krok k naplneniu sľubov, ktoré od severokórejského vodcu Kim Čong-una dostal na júnovom summite v Singapure americký prezident Donald Trump.