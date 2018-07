Protimigrantská karta v Bavorsku nezaberá

Dvadsaťpäťtisíc demonštrantov vyšlo v nedeľu napriek dažďu v Mníchove do ulíc, aby protestovali proti „politike strachu a podnecovania nenávisti“ zo strany Seehoferovej Kresťanskosociálnej únie. Všetky aktuálne prieskumy súčasne naznačujú, že CSU v nadchádzajúcich voľbách v bavorskom parlamente stratí väčšinu. Navyše jej hrozí, že dosiahne jeden zo svojich historicky najhorších výsledkov.

Z podpory 38 percent voličov, ktorú CSU minulý týždeň prisúdil nový prieskum pre rádiotelevíziu BR, by mnohé politické strany v Európe boli nadšené, v mníchovskej centrále CSU ale také číslo radosť rozhodne nevyvoláva. Ak by sa jesenné hlasovanie skutočne takto skončilo, išlo by o najhorší výsledok sesterskej strany Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej v bavorských voľbách od roku 1954. Oproti posledným voľbám spred piatich rokov by strana prišla o desať percentuálnych bodov, čo by znamenalo stratu väčšiny v krajinskom sneme.

Ruka v ruke so zhoršujúcimi sa výsledkami CSU, ktorá bavorskej politike dominuje dlhé desaťročia, idú stúpajúce preferencie opozičných Zelených a protiimigračnej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Zelených aktuálne podporuje 16 percent Bavorov, za AfD by ich hlasovalo 12 percent.

Najväčšie starosti politikom CSU robí vzostup xenofóbnej AfD, ktorá doteraz v bavorskom parlamente nemala zastúpenie. Seehoferova strana sa posilňovaniu krajnej pravice v uplynulých mesiacoch snažila čeliť sériou opatrení. Presadila vytvorenie bavorskej pohraničnej polície a vyvíjala tlak na sprísnenie migračnej politiky na celonemeckej úrovni, a to aj za cenu hrozby rozpadu koalície s CDU.

CSU tým chcela ukázať, že je to práve ona, kto najenergickejšie bojuje proti migrácii a stráži poriadok v Bavorsku. Hlasy stúpencov krajnej pravice, ktorí za autentickú predstaviteľku svojich ideí naďalej považujú AfD, však Seehoferova strana neprilákala, a, naopak, mnohých umiernených konzervatívcov od seba odpudila.

Ozvala sa dokonca aj katolícka cirkev, ktorá sa inak snaží nezasahovať do politických otázok. Kardinál Reinhard Marx, predseda nemeckej biskupskej komisie, otvorene napomenul vedenie CSU. „Strana, ktorá si vybrala C (skratka slova "kresťanská“) do svojho názvu, má povinnosti v duchu kresťanského sociálneho učenia, osobitne v postoji k chudobným a slabým," povedal kardinál pre týždenník Die Zeit. „Nedá sa súčasne byť nacionalistom a katolíkom,“ dodal.

Z politikov CSU najviac utrpela reputácia Seehofera. Prieskum agentúry Forsa minulý týždeň ukázal, že až 62 percent opýtaných ho považuje za neakceptovateľného. Dokonca aj medzi voličmi CSU je 56 percent tých, pre ktorých už viac nie je prijateľný.

„Seehofera si už cenia jedine voliči AfD,“ poznamenal pre televíziu RTL šéf Forsy Manfred Güllner, podľa ktorého podpora šéfa CSU neklesla iba u stúpencov krajnej pravice. Respondenti Seehoferovi vyčítajú predovšetkým to, že svojimi radikálnymi požiadavkami ohrozoval Merkelovej vládu, pričom až 78 percent opýtaných je presvedčených, že koaličná kríza najviac uškodila CSU.