Hasičom sa v Grécku podarilo dostať pod kontrolu takmer všetky požiare

Podľa gréckeho ministra pre civilnú obranu Nikosa Toskasa sa jeden z požiarov nachádzal zhruba 70 kilometrov západne od hlavného mesta Atény. Lokalizovali ho na jednom vrchu, povedal Toskas pre grécku televíziu ERT.

V katastrofou postihnutých oblastiach východne od Atén a v prístavnom meste Rafina pokračovali záchranné tímy a dobrovoľníci v pátraní po ďalších obetiach v zhorených domoch a bytoch. Podľa predbežnej bilancie miestnych úradov prišlo pri ničivých požiaroch o život najmenej 74 ľudí. Grécke médiá však v stredu ráno informovali, že boli objavené telá ďalších troch obetí.

Predstavitelia regiónu postihnutého požiarmi sa obývali, že sa by sa oficiálny počet obetí mohol dokonca strojnásobiť, pretože stále bolo nezvestných množstvo ľudí, píše DPA. Príbuzní nezvestných zriadili internetovú stránku s fotkami osôb, ktorých osud bol neznámy.

Grécku medzitým prišli na pomoc aj iné krajiny: západne od Atén zasahovalo 60 cyperských hasičov, ktorí do krajiny prišli v utorok večer ako súčasť pomoci EÚ. V stredu predpoludním by do krajiny mali doraziť aj dve talianske hasiace lietadlá a popoludní hasiace lietadlo z Rumunska.

„Sme pripravení, pokiaľ by grécka strana požiadala o ďalšiu pomoc,“ uviedol v utorok vo večerných hodinách európsky komisár pre humanitárnu pomoc Christos Stylianidis pre grécku televíziu.

Eurokomisár pricestoval do Atén, aby si sám urobil obraz o situácii, píše DPA. Ničivé požiare pripísal klimatickým zmenám. Odôvodnil to tým, že tento rok sa nevyskytli len na juhu, ale aj na severe Európy, ako napríklad vo Švédsku.