Čo odznelo v spornej nahrávke medzi Trumpom a právnikom?

Šéf Bieleho domu sa na nahrávke s Cohenom dohovára, akým spôsobom by mohli zakúpiť práva na príbeh modelky časopisu Playboy Karen McDougalovej, ktorá tvrdí, že pred viacerými rokmi mala s Trumpom milostný pomer.

K rozhovoru medzi Trumpom a Cohenom došlo niekoľko týždňov predtým, ako sa firma American Media, materská spoločnosť bulvárneho denníka National Enquirer, kde mal príbeh vyjsť, s McDougalovou dohodla, že od nej za 150 000 dolárov (približne 128 000 eur) odkúpi exkluzívne práva na jeho zverejnenie. Článok opisujúci Trumpov pomer s McDougalovou v roku 2006 však nikdy zverejnený nebol, čo je bežná prax bulvárnych médií nazývaná „zachytiť a stiahnuť“, ktorej cieľom je chrániť určitú osobu.

Z rozhovoru agentúry AP vyplýva, že ide o odkúpenie McDougalovej príbehu od materskej spoločnosti National Enquireru. Cohen na nahrávke hovorí, že „pokiaľ ide o nášho priateľa Davida, na prevod všetkých tých informácií“ bude potrebné založiť spoločnosť. Podľa AP by spomínaným Davidom mohol byť David Pecker, Trumpov priateľ a riaditeľ spoločnosti American Media.

Keď Cohen začne hovoriť o financovaní, Trump ho preruší a opýta sa, o aké financovanie ide, na čo Cohen odpovie: „Budeme musieť zaplatiť.“ Trump následne Cohenovi radí, aby „zaplatil v hotovosti“, čo však advokát rázne odmietne. Trump následne na nahrávke, ktorá je miestami nezrozumiteľná, povie „šekom“.

Cohenov právnik Lanny Davis v súvislosti so zverejnením zvukového záznamu uviedol, že jeho cieľom bolo poodhaliť pravdu.

O existencii nahrávky minulý týždeň informoval denník The New York Times (NYT) s tým, že zvukový záznam získal pri razii u Cohena Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Trump následne jeho zaznamenanie označil za neslýchané a možno nezákonné. Škandál je pre Trumpa nepríjemný. Ak by sa ukázalo, že prípadné prostriedky na odkúpenie práv čerpal z volebných účtov, bol by to trestný čin.

McDougalová nie je jediná, kto tvrdí, že mala so ženatým Trumpom pomer. Rovnaké obvinenie vzniesla aj pornoherečka Stephanie Cliffordová, známa pod menom Stormy Daniels. Tá tvrdí, že jej Cohen v októbri 2016 zaplatil 130 000 dolárov (111 000 eur), aby verejne nehovorila o sexuálnom styku s Trumpom. Prezident styk s Cliffordovou odmieta.