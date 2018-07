Vietnamec z kauzy únosu Trinh Xuan Thanha cez Bratislavu ide do basy

Na tri roky a desať mesiacov poslal nemecký súd do väzenia Vietnamca, ktorý vlani pomáhal s únosom vietnamského manažéra z Berlína do vlasti. Informovala o tom agentúra Reuters.

Odsúdený Vietnamec známy ako Long N. H. bol do Nemecka vydaný vlani v auguste z Česka, kde má trvalý pobyt. Manažér Trinh Xuan Thanh, ktorý sa po únose objavil vo Vietname a o ktorom Hanoj ​​tvrdí, že sa vrátil dobrovoľne, bol medzitým vietnamskými súdy za spreneveru dvakrát odsúdený na doživotie.

Štyridsaťsedemročný Long N. H. sa na súde priznal, urobil tak na základe dohody o vine a treste s prokuratúrou. V priznaní uviedol, že pracoval pre vietnamské tajné služby.

Podľa prokuratúry Long N. H. prenajal v Prahe vlani dve autá, jedno slúžilo na sledovanie obete, druhé k jej únosu. Obe vozidlá obžalovaný po únose odviezol späť do českej metropoly, kde podľa webu taz prevádzkoval kanceláriu zameranú na finančné prevody do zahraničia.

Thanh býval manažérom štátnej ropnej spoločnosti PetroVietnam. V Nemecku usiloval o azyl, vlani 23. júla bol ale v centre Berlína unesený. Podľa niektorých médií bol Thanh do Vietnamu zavlečený cez Slovensko za účasti vládneho špeciálu. Slovenská vlád pred časom odmietla, že by bola do akcie vedome zapojená.

Prípad rozsudkom ale nekončí. V Nemecku je naďalej stíhaný námestník riaditeľa vietnamskej tajnej služby Duong Minh Hung a dvaja muži z Bratislavy a jeden z Berlína, ktorí pri únose údajne tiež pomáhali.