Trumpa rozhnevalo, že televíziu v Air Force One naladili na CNN

Americký prezident Donald Trump vyčítal personálu Bieleho domu nevhodné nastavenie televízie v prezidentskom špeciáli. Napísal o tom denník The New York Times.

Počas nedávnej cesty prezidentského páru do Európy sa vraj v lietadle ukázalo, že televízor umiestnený v priestore pre prvú dámu je naladený na príjem televíznej stanice CNN. Tá je na čele Trumpovho zoznamu „klamárskych“ mé­dií.

Trump je prakticky v nepretržitom konflikte s redakciami americkej liberálnej tlače, televízie a spravodajských portálov. Za svojich úhlavných nepriateľov a nespravodlivých kritikov považuje okrem CNN aj televízne stanice NBC a ABC a denníky The New York Times a The Washington Post. Ich redaktorov už niekoľko ráz označil za „nepriateľov ľudu“.

Americký prezident podľa newyorského denníka vydal nariadenie, aby všetky televízory na palube Air Force One boli naladené na konzervatívnu spravodajskú televíziu Fox News, ktorá hodnotí Trumpa pozitívne. Sympatie jej prezident opláca každodenným vyhľadávaním jej vysielania a vľúdnymi komentármi.

Na žiadosť médií reagovala na incident hovorkyňa Melanie Trumpovej Stephanie Grishamová. Novinárom povedala, že prezidentova manželka sama rozhodne, akú televíziu bude sledovať. Novinári by sa vraj mali zaoberať dôležitejšími problémami, ako je voľba televíznych staníc.