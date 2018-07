Iránski vojaci sú pripravení na stret s USA

Veliteľ iránskych revolučných gárd Kásem Solejmání pohrozil, že jeho vojaci sú pripravení na stret so Spojenými štátmi. Reagoval tak na nedávne varovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa pred následkami, ak Teherán ohrozí USA, informovala agentúra AP.

Iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu poznamenal, že nie je potrebné komentovať Trumpove „nezmyselné“ výroky. Solejmání, ktorý velí elitnej jednotke Kuds, vyhlásil, že jeho povinnosťou ako vojaka je reagovať.

Iránski vojaci budú konať

„Sme pripravení na stret s vami,“ citoval generála server yjc.ir, prepojený s iránskou štátnou televíziou. Šéfa Bieleho domu Solejmání označil za „hazardného hráča“. Varoval, že ak Trump začne vojnu, zničí všetko, čo má. „Vy viete, že táto vojna zničí všetko, čo máte. Vy túto vojnu začnete a my budeme tými, ktorí ju privedú ku koncu. Preto si musíte dávať pozor na urážanie iránskeho ľudu a prezidenta našej republiky,“ vyhlásil Solejmání. „Poznáte našu moc v regióne a naše schopnosti v asymetrickej vojne. Budeme konať a budeme pracovať,“ dodal veliteľ.

Trump varoval Irán

Trump v nedeľu teheránske vedenie varoval pred „následkami, akým predtým v dejinách čelil len málokto“. Reagoval tak na slová iránskeho prezidenta Hasana Rúháního, že „Amerika by mala vedieť, že vojna s Iránom je matkou všetkých vojen“.

V utorok americký prezident svoju rétoriku miernil a zdôraznil, že Spojené štáty sú pripravené uzavrieť s Iránom novú jadrovú zmluvu náhradou za skoršiu zmluvnú „katastrofu“.

Trumpova vláda v máji vypovedala jadrovú dohodu s Iránom a vzťahy medzi oboma krajinami sú opäť napäté. Dohoda pritom umožnila Iránu zmierniť svoju izoláciu vďaka odstráneniu časti medzinárodných sankcií výmenou za to, že Teherán obmedzil svoj jadrový program a zaviazal sa, že sa nepokúsi vyrobiť jadrové zbrane.

Červené more nebude bezpečné

Solejmání takisto povedal, že Červené more, ktoré patria medzi najvýznamnejšie trasy pre ropné tankery, nebude bezpečné, kým v oblasti budú americkí vojaci. „Červené more, ktoré bolo bezpečné, už bezpečné nie je kvôli prítomnosti Američanov… Trump by mal vedieť, že sme národom mučeníkov a že na neho čakáme,“ vyhlásil generál.