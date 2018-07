Švédska aktivistka zabránila deportácii afganského utečenca

Mladej švédskej aktivistke sa podarilo zabrániť vyhosteniu afganského utečenca, ktorého mali v pondelok letecky prepraviť do Istanbulu a následne do jeho vlasti. Študentka si kúpila letenku na rovnaký let a odmietla sa posadiť na svoje miesto, pokiaľ Afganec lietadlo neopustí. Svoj výstup nakrúcala mobilným telefónom. U niektorých pasažierov sa jej čin stretol s pochopením, iných rozhorčil. Palubný personál odmietol proti aktivistke použiť násilie a napokon ju nechal spolu s päťdesiatdvaročným afganským imigrantom z lietadla vystúpiť, napísal denník The Guardian.