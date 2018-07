S ruským plynom na večné časy alebo nakoniec inak?

Ukrajinci chcú od Rusov oveľa viac peňazí, ako majú od nich dostať, a tí sa im vysmievajú, že ich potrubia na transport plynu môžu dopadnúť ako nepoužiteľná starožitnosť. Spory súvisiace s touto energetickou surovinou dlhodobo zaťažujú vzťahy medzi Kyjevom a Moskvou, pričom hádky budú pokračovať. Niekdajšie heslo So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak by sa dalo použiť na ruský plyn, ale už s veľkým otáznikom.

Rusko by chcelo obísť plynovody vedúce cez Ukrajinu, čím by sa tadiaľ dodávky do Európy znížili až desaťnásobne. Kyjev by stratil na poplatkoch za tranzit najmenej v prepočte tri miliardy eur. Pred problémom budúcnosti stojí aktuálne iný.

Ukrajinská firma Ukrtransgaz požaduje od ruského giganta Gazprom takmer 12 miliárd dolárov ako odškodné za neschopnosť dohodnúť sa o nových poplatkoch za tranzit. Kyjev sa obrátil na arbitrážny súd v Štokholme, ktorý predtým vo dvoch prípadoch nariadil Gazpromu zaplatiť 2,5 miliardy dolárov.

Keby spor eskaloval, nedá sa vylúčiť, že cez Ukrajinu nepotečie žiadny plyn. Vlastne v krajnom prípade nijaký do EÚ, keby sa nepodarilo včas dokončiť plánované trasy obchádzky. Kyjevský analytik Ruslan Bortnik poznamenal, že by stratili všetci – Ukrajina, Rusko, EÚ, s výnimkou tých, čo by mohli pokryť deficit dodávok. „Čiže Američania, ale ich skvapalnený plyn by bol drahší o 30 percent,“ povedal podľa serveru Ukrajina.ru.

Budúcnosť tranzitu cez Ukrajinu je však výrazne aj priamo v rukách Kyjeva. Sám sa musí rozhýbať, ak nechce ohroziť svoju pozíciu kľúčového prepravcu. Varovanie pritom nie je jednostranné – upozorňujú na to nielen v Rusku, ale aj na Ukrajine.

Problém spočíva v plynovodoch. "Ukrajinská prenosová sústava je technologicky zastaraná. Ak sa táto infraštruktúra nebude modernizovať, stane nekonkurencies­chopná,“ zdôraznil podľa agentúry RIA Novosti ruský minister energetiky Alexandr Novak. Poukázal pritom na to, že sa zväčšuje riziko transportu cez Ukrajinu do členských krajín EÚ.

V Kyjeve už bil na poplach minister energetiky Igor Nasalik. Ukrtransgaz, dcérska spoločnosť Naftogazu, ktorá zodpovedá za tranzit, sa stala terčom jeho kritiky pre otáľanie modernizovať plynovody. Nasalikovi sa zdalo, ako keby firma zaspala a zabudla na to, že na konci roku 2019 vyprší platnosť zmluvy o dodávkach z Ruska, ktorú treba predĺžiť. "S týmto prístupom sa môžeme dostať tam, že nebudeme technicky spôsobilí prepravovať plyn. V takom prípade to bude katastrofa,“ citovala ho agentúra UNIAN.

Varovný signál Nasalika spočiatku nenašiel primeranú reakciu medzi vedúcimi predstaviteľmi energetického sektora. Nepohli sa dopredu ani slimačím tempom. Záblesk nádeje sa ukázal až po nedávnej výmene hlavných manažérov v Ukratransgaze. Nové vedenie vypracovalo plán modernizácie až do roku 2027. "V prvej fáze v období 2018 – 2020 investujeme do rekonštrukcie kompresorových staníc 7 miliárd hrivien,“ informoval Ukrtransgaz. V prepočte je to zhruba 227 miliónov eur. Viacerí experti však obávajú, že obnova bude zdĺhavá; nepôjde podľa plánu.