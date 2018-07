Nový Zéland: Obetiam násilia majú pomôcť aj firmy

Nový Zéland bol v roku 1893 prvou krajinou na svete, ktorá priznala ženám právo voliť. Teraz patrí k priekopníkom hľadania spôsobu, ako pomôcť obetiam domáceho násilia. Obete násilia budú mať právo na desať dní platenej dovolenky, čo by im malo pomôcť riešiť ich situáciu - napríklad odísť od násilného partnera do utajeného bývania a chrániť tak seba i deti.

Poslankyňa za zelených Jan Logieová, ktorá návrh zákona predložila, predpokladá, že nové opatrenie umožní ženám dostať sa k pomoci bez toho, aby sa obávali straty zamestnania. Práve finančná neistota je jedným z dôvodov, prečo zostávajú pri násilníkoch.

Logieová predtým, ako vstúpila do politiky, pracovala so ženami – obeťami domáceho násilia. O presadenie zákona sa podľa denníka Guardian usilovala sedem rokov. Keď jej návrh v parlamente napokon prešiel, v sále zaznel potlesk a jej od dojatia vyhŕkli slzy.

Podľa organizácií, ktoré pracujú s obeťami domáceho násilia, hoci nejde o zázračné riešenie či opatrenie, ktoré by bolo prevenciou pred násilím, je to „podstatný krok správnym smerom“. „Vieme, že ekonomická situácia žien je pri ich rozhodovaní kľúčová,“ povedala Ang Juryová. Návrh zákona získal tesnú väčšinu 63 k 57 hlasom. Odporcovia zákona z opozičnej Národnej strany argumentovali, že domáce násilie to aj tak nezastaví a prinesie vyššie náklady najmä pre malé a stredné podniky. Zamestnávateľov to navyše môže odradiť od prijímania ľudí, pri ktorých predpokladajú, že môžu zažívať domáce násilie.

Logieová tieto argumenty odmieta. Zákon zakazuje diskrimináciu obetí domáceho násilia pri ich zamestnávaní. Náklady pre firmy sú podľa vypracovaných ekonomických modelov minimálne.

„Kompenzujú sa prínosom pre zamestnávateľov v podobe zvýšenia produktivity a zníženia fluktuácie zamestnancov,“ citoval Logieovú novozélandský rozhlas. „Treba povedať, že tie opatrenia sú vo vlastnom záujme zamestnávateľov, pretože ak pomôžu svojim ľuďom, udržia si cenných zamestnancov a zvýšia produktivitu,“ citoval Guardian Holly Carringtonovú z mimovládnej organizácie Shine, ktorá pomáha obetiam domáceho násilia.

Zákon nadobudne účinnosť od apríla budúceho roka. Obete domáceho násilia budú mať nárok na desať dní platenej dovolenky, ale môžu požiadať aj o úpravu pracovných podmienok v záujme ich bezpečnosti – napríklad o zmenu pôsobiska, e-mailovej adresy či o odstránenie svojich kontaktných údajov z webovej stránky firmy. „Mnohí násilní partneri prenasledujú svoje obete aj na ich pracovisku – či už sústavným posielaním mailov, alebo telefonovaním, vyhrážaním sa obeti, ale aj jej spolupracovníkom,“ vysvetľovala poslankyňa Logieová.

Nový zákon je podľa nej prvým krokom k riešeniu problému domáceho násilia v krajine. Nový Zéland patrí spomedzi rozvinutých krajín k štátom s najvyššou mierou hlásených prípadov domáceho násilia. Mnohé obete však násilie z rôznych dôvodov nehlásia, aj preto štatistiky a porovnania s inými krajinami môžu byť skresľujúce.

Logieová predpokladá, že podobné opatrenia prijmú aj iné krajiny. Nový Zéland však tentoraz nie je celkom prvý – v roku 2004 prijali zákon o 10 dňoch dovolenky pre obete domáceho násilia na Filipínach. Podobné opatrenia platia aj v niektorých provinciách Kanady a zvažuje ich aj Austrália.