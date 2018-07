Vyšetrovateľ Mueller analyzuje Trumpove tweety

Zvláštny vyšetrovateľ FBI Robert Mueller, ktorý hľadá dôkazy ruského zasahovania do amerických volieb, analyzuje tweety a vyhlásenia, v ktorých sa prezident Donald Trump kriticky vyjadroval k osobám ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa a bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho. Napísal to vo štvrtok denník The New York Times s odvolaním sa na tri nemenované osoby oboznámené s postupom vyšetrovania.

Mueller chce podľa newyorského denníka zistiť, či kritickými poznámkami na ich adresu prezident nebránil spravodlivosti, nesnažil sa o zastrašovanie svedkov a nemal v úmysle vyšetrovanie zablokovať. Sessions aj Comey sú v kauze údajného ruského zasahovania kľúčovými svedkami.

O Trumpových tweetoch, ktoré sa napriek výhradám poradcov stali hlavným komunikačným kanálom Bieleho domu, sa chce Mueller s prezidentom osobne porozprávať, uvádza The New York Times.

Podľa prezidentských poradcov Trump spravodlivosti nebráni. Tvrdia, že všetky jeho kroky sú v súlade s právomocami hlavy štátu, a dodávajú, že prezident by Muellerovi na jeho prípadné otázky ani nemusel odpovedať. V súkromí však pripúšťajú, že Mueller môže zložiť mozaiku dôkazov dostatočnú na to, aby vyvolal kauzu marenia vyšetrovania.

Prezident zrejme nemôže byť obvinený

Trumpov poradca Rudy Giuliani vyjadrenia amerických novín odmietol. Analýza Trumpových tweetov je podľa neho zúfalým pokusom „potopiť“ prezidenta. Keď sa niekto chce stavať spravodlivosti do cesty, robí to potichu a tajne, nie verejne, povedal Giuliani.

Aby Mueller kauzu otvoril, musel by získať dôveryhodných svedkov, pričom Sessions aj Comey sú v tomto ohľade terčom neustálej kritiky prezidenta. Navyše by musel preukázať, že sa Trump riadil zločineckým zámerom, upozornil The New York Times.

Podľa denníka nie je známe, ako by sa Mueller zachoval, ak by nakoniec získal dostatok dôkazov proti Trumpovi. Podľa Giulianiho si je Mueller vedomý, že úradujúci prezident zrejme nemôže byť obvinený. Výsledky vyšetrovania by ale mohol poslať do Kongresu, ktorého členovia by potom rozhodli, či vznesú ústavnú žalobu.