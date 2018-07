Odsúdený David Rath zvažuje kandidatúru do Senátu

Bývalý český sociálnodemokratický politik David Rath zvažuje, že by kandidoval do Senátu, hornej komory parlamentu ČR. V piatok to potvrdil pre Lidové noviny (LN). Podľa tohto denníka by chcel Rath kandidovať v severočeskom obvode Litoměřice, kde si vo väznici odsedel rok a pol, zatiaľ čo polícia vyšetrovala jeho korupčnú kauzu, približuje spravodajský server Novinky.cz.

„Vďaka tomu poznám mesto (Litoměřice) i z druhej strany,“ odôvodnil Rath výber volebného obvodu pre svoju prípadnú senátnu kandidatúru, ktorá by mu mohla zaistiť politický comeback.

„V Litoměřiciach som vo väzbe strávil dosť času… Keď to úplne zjednoduším, umiestnenie väznice uprostred mesta je absolútne nevhodné, čiže jedna z možných tém, podotýkam okrajových, je aj to, že Litoměřice by si toto mali vyriešiť,“ povedal Rath pre LN.

Za kľúčovú tému označil budúcnosť zdravotných zariadení v Ústeckom kraji, a to pre obavy z ich nekontrolovanej privatizácie. „Nikto tomu nečelí a neprichádza s alternatívnym návrhom… A to je parketa, v ktorej som bol vždy pomerne silný,“ uviedol muž, ktorému v júni potvrdil súd za prijatie úplatku a manipuláciu so zákazkami trest osem a pol roka väzenia.

Rozhodne sa cez víkend

Za koho a či vôbec bude kandidovať, sa Rath rozhodne počas nadchádzajúceho víkendu. Denník v tejto súvislosti zmieňuje blok bývalej europoslankyne Jany Bobošíkovej. Rath potvrdil iba to, že vedie rokovania aj s týmto politickým subjektom.

David Rath teraz čaká, ako dopadne jeho odvolanie v spomínanej korupčnej kauze. Úspechom vo voľbách by získal imunitu, je však pravdepodobné, že by ho kolegovia vydali na stíhanie, poznamenáva server Novinky.cz.

Primárnym cieľom je tak najskôr získať publicitu a priestor na to, aby mohol tento muž – dlhodobo sa prezentujúci ako obeť politickej svojvôle – útočiť na vyšetrovateľov na čele s vrchnou žalobkyňou Lenkou Bradáčovou či na krajského sudcu Roberta Pacovského, uvádza server Novinky.cz.