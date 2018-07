Potopí Trumpa jeho bývalý právnik?

Až doteraz špeciálnemu vyšetrovateľovi chýbal verejne známy dôkaz, ktorý by predvolebný štáb súčasného šéfa Bieleho domu usvedčil z tajnej spolupráce s Rusmi na ovplyvnení amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Tvrdenia Michaela Cohena, bývalého osobného právnika Donalda Trumpa, že republikánsky prezidentský kandidát vopred vedel o stretnutí ruskej právničky prepojenej s Kremľom s lídrami jeho kampane, by to mohli zmeniť.

Televízna stanica CNN, odvolávajúca sa na anonymné zdroje, informovala, že podľa Cohena Trump vedel v predstihu o schôdzke svojho syna Donalda a ďalších pomocníkov v prezidentskej kampani s ruskou právničkou, od ktorej očakávali kompromitujúce materiály proti Trumpovej demokratickej súperke v prezidentských voľbách Hillary Clintonovej. Inkriminovaná schôdzka sa konala v mrakodrape Trump Tower v júni 2016, vyše štvrť roka pred voľbami hlavy štátu. Podľa CNN je Cohen ochotný podeliť sa o tieto informácie s osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom. Ten vyšetruje možnú konšpiráciu medzi Trumpovým tímom v kampani a Rusmi.

Trump však rázne poprel, že by o schôdzke s ruskou právničkou v Trump Tower vopred vedel. „Nie, nevedel som o stretnutí s mojím synom Donom juniorom,“ napísal šéf Bieleho domu na Twitteri v reakcii na tvrdenie CNN. Ostro sa pustil aj do svojho bývalého právnika. „Znie mi to, ako keby sa niekto pokúšal vymýšľať príbehy, aby sa dostal z inej šlamastiky,“ napísal. Cohen čelí federálnemu vyšetrovaniu v súvislosti s údajnými finančnými machináciami, ale doteraz nebol zo žiadneho trestného činu obvinený.

Anonymný zdroj oboznámený s vyšetrovaním pre agentúru AP potvrdil pravdivosť informácie CNN. Cohen však podľa neho na schôdzke v Trump Tower nebol. Neponúkol ani žiaden dôkaz na podporu tvrdenia, že Trump o schôdzke vopred vedel a nemá ani žiadny záznam zo stretnutia.

Trumpov syn Donald pred súdnym výborom amerického Senátu priznal, že sa v roku 2016 stretol s ruskou právničkou Nataliou Veseľnickou, pretože mohla mať kompromitujúce informácie o Clintonovej. Trump mladší schôdzku zdôvodnil snahou posúdiť „spôsobilosť“ Clintonovej stať sa prezidentkou. Trump junior však vyhlásil, že schôdzka nič nepriniesla a zároveň zdôraznil, že sa s ruskými občanmi o ovplyvnení amerických prezidentských volieb nikdy tajne nedohadoval. Na schôdzke z júna 2016 boli prítomní aj Trumpov zať Jared Kushner a vtedajší šéf Trumpovej kampane Paul Manafort.