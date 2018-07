Migrantov z lode, ktorá dva týždne čakala na povolenie zakotviť, prijme Tunisko

Tuniské úrady rozhodli, že lodi so 40 migrantmi na palube, ktorá viac ako dva týždne čakala na povolenie na vstup do niektoré z prístavov v tejto časti Stredomoria, povolia vplávať a zakotviť v prístave Zarzis na juhu krajiny. O to, kto by sa migrantov mal ujať, sa v uplynulých dňoch sporili Tunisko, Malta a Taliansko.