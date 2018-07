Vydavateľ The New York Times vyčítal Trumpovi útoky na novinárov

Vydavateľ prestížneho amerického denníka The New York Times vyzval na nedávnej schôdzke prezidenta Donalda Trumpa, aby prestal novinárov označovať za nepriateľov ľudu. A. G. Sulzberger o stretnutí v Bielom dome, ktorého obsah mal pôvodne ostať súkromný, informoval po tom, čo o ňom sám prezident napísal na twitteri. Trumpovi povedal vydavateľ aj to, že jeho rétorika povedie k násiliu na novinároch.

„Povedal som prezidentovi priamo, že si myslím, že jeho rétorika nielenže rozdeľuje, ale je stále viac nebezpečná,“ povedal Sulzberger, ktorý sa vydavateľom NYT stal na začiatku tohto roka.

Schôdzka zástupcov prestížnych novín s americkým prezidentom, ktorá sa uskutočnila už 20. júla, mala byť podľa pôvodnej dohody bez výstupov. Sulzberger sa o nej rozhodol informovať potom, čo podľa neho Trump dohodu porušil a o stretnutí napísal v jednom zo svojich tweetov.

„Mal som v Bielom dome veľmi dobrú a zaujímavú schôdzku s A. G. Sulzbergerom, vydavateľom The New York Times. Strávili sme veľa času rozprávaním o ohromnom množstvo falošných správ, ktoré médiá vydávajú a o tom, ako sa falošné správy premenili do frázy ‚nepriateľ ľudu‘. Smutné!“ napísal Trump na twitteri po stretnutí so Sulzbergerom.

Vydavateľ NYT vo vyhlásení uviedol, že prezidentovi povedal, ako je slovné spojenie falošné správa nepravdivé a škodlivé. „Varoval som ho, že jeho ohnivá rétorika prispieva k nárastu počtu vyhrážok voči novinárom a ako povedie k násiliu,“ uviedol ďalej vydavateľ NYT. „Varoval som ho, že ohrozuje ľudské životy, že podkopáva demokratické ideály našej krajiny a že to, čo robí, rozrušuje jeden z našich najlepších exportných artiklov: oddanosť slobode slova a slobodnej tlači,“ dodal Sulzberger.

Trump je prakticky v nepretržitom konflikte s redakciami americkej liberálnej tlače, televíziou a spravodajskými servermi vrátane televíznych staníc CNN, NBC a ABC a denníkov The New York Times a The Washington Post. Ich redaktorov už niekoľkokrát označil za „nepriateľov ľudu“ a ich spravodajstvo za „falošné správy“.