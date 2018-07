Nová éra v Zimbabwe: Po rokoch sa konajú prvé voľby bez Mugabeho

V krajine, ktorá po období ekonomickej a politickej paralýzy počas takmer štyroch desaťročí vlády 94-ročného Mugabeho dychtí po zmene, je zhruba 5,5 milióna registrovaných voličov. Pred niektorými volebnými miestnosťami už čakajú dlhé rady voličov.

Na regulárnosť volieb, o ktorých opozícia napriek uisteniam volebnej komisie tvrdí, že sú ovplyvnené v ich neprospech, dohliadajú tisícky zahraničných pozorovateľov.

Hlavnými uchádzačmi o prezidentské kreslo sú 75-ročný Emmerson Mnangagwa, Mugabeho bývalý viceprezident, ktorý po ňom vlani prevzal funkciu, a 40-ročný Nelson Chamisa, ktorý sa pred niekoľkými mesiacmi stal lídrom hlavnej opozičnej strany.

O hlasy sa však uchádza rekordných 20 prezidentských kandidátov a takmer 130 politických strán. Ak ani jeden z kandidátov v prezidentských voľbách nezíska viac ako 50 percent hlasov, druhé kolo sa uskutoční 8. septembra.

Volebné miestnosti by sa dnes mali zatvoriť o 19:00 stredoeurópskeho letného času a výsledky by mali byť známe do piatich dní.