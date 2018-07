Izrael vyhostil dvoch Talianov, ktorí namaľovali v Betleheme graffiti

Izraelská polícia zatkla cez víkend dvoch Talianov, ktorí namaľovali obrí portrét Palestínčanky na bezpečnostnú bariéru v meste Betlehem na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu. V nedeľu boli obaja prepustení, izraelské úrady im zrušili víza a nariadili im do troch dní opustiť krajinu. Informoval o tom dnes denník The Times of Israel s tým, že ak krajinu sami neopustia, budú vyhostení.