Trumpa by mohol uhryznúť jeho bývalý pitbul

Cohen je v súčasnosti najznámejší právnik USA, lebo má opletačky so zákonom, ktoré súvisia hlavne s prácou pre prezidenta Donalda Trumpa. Ešte donedávna tvorili nerozlučnú dvojicu, ale expert na paragrafy začína podkurovať šéfovi Bieleho domu a môže mu dokonca vážne uškodiť.

Bohatol na investíciách

Newyorčan Cohen začal robiť pre Trumpovo impérium v roku 2006, keď sa k magnátovi dostal cez jeho syna Donalda mladšieho. Predtým sa živil ako advokát ľudí, ktorí chceli vysúdiť odškodné za zranenia, čo utrpeli pri autonehode spôsobenej cudzím zavinením. Zároveň bohatol na investíciách. Kupoval nehnuteľnosti a tiež taxikárske licencie, ktoré za odplatu poskytoval šoférom. Do biznisu s taxíkmi vstúpil vďaka tomu, že jeho svokor podnikal v tejto oblasti. Cohen pomáhal aj zakladať zdravotnícke zariadenia vrátane kliniky akupunktúry.

Má veľké bohatstvo. "Hodnota Cohenovho majetku sa odhaduje na 100 miliónov dolárov,“ napísal portál Celebrity Net Worth.

V rámci biznisu sa pohybuje aj v ukrajinských a ruských prisťahovaleckých kruhoch. Prvé kontakty získal od svokra. "Otec jeho manželky emigroval zo Sovietskeho zväzu do USA v roku 1975,“ objasnil Cohenovo rodinné pozadie denník New York Times.

Viaceré finančné toky v tejto súvislosti vyvolali podozrenia. "Ruský hokejista, ktorý hral v NHL, dal Cohenovi 350-tisíc dolárov na nákup nehnuteľnosti. Peniaze však nakoniec skončili u muža, ktorého v Rusku podozrievajú, že je mafián,“ poznamenal o záhadnej transakcii denník Washington Post. Cohen sa obhajoval slovami, že splnil iba želanie klienta z hokejového klubu Montreal Canadiens.

Zvláštne pozadie mal obchod, na ktorom Cohen zarobil veľké peniaze. "V roku 2014 najprv predal jeden dom na Manhattane za 10 miliónov dolárov, ktorý predtým kúpil za 2,1 milióna dolárov. V rovnaký deň následne predal ďalšie tri obytné domy. Za štyri nehnuteľnosti dostal dovedna 32 miliónov dolárov, čo bolo takmer trojnásobne viac, ako za ne zaplatil v roku 2011,“ upozornil New York Times.

Tento obchod urobili dve eseročky – jedna sídliaca na Cohenovej adrese a druhá záhadná, pretože skutočný vlastník bol neznámy. Advokát dostal peniaze v hotovosti, čo vysvetľoval tak, že kupujúci využil legálnu kľučku, aby oddialil platbu daní pri iných transakciách.

Keď už Trump vládol v Bielom dome, podľa stanice BBC Cohen dostal možno až 600-tisíc dolárov v hotovosti za to, že vybavil ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi stretnutie s americkým lídrom. Právnik to poprel.

Verný služobník

Príchod k Trumpovi znamenal pre Cohena krok o stupienok vyššie v kariére. Magnát mu platil za rôzne služby, napríklad aj za pomoc s rozbiehaním biznisu s módou svojej dcéry Ivanky. Právnik dával o sebe vedieť, že je verný služobník. Hovoril, že v Trumpovi vidí inšpiráciu. Dokonca raz utrúsil, že by sa pre neho obetoval až tak, že by do seba prijal vystrelenú guľku zo zbrane.

Najostrejšími slovami potvrdzoval, že sa nemýlia tí, čo ho považujú za pitbula. "Ak niekto robí niečo, čo pán Trump nemá rád, spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som to vyriešil v prospech pána Trumpa,“ zdôraznil v roku 2011 pre televíznu stanicu ABC. V ďalšej vete zašiel do extrému: "Ak robíte niečo zlé, prídem k vám, chytím vás pod krk a nepustím, kým neskončím.“ Cohenova oddanosť bola bezhraničná.

"Opisujú ho ako Trumpovo šieste dieťa,“ napísal časopis Vanity Fair na jeseň 2017, keď ešte obaja spolu výborne vychádzali. Cohen sa zdôveril, že pred prezidentskými voľbami dostal ponuku desať miliónov dolárov za napísanie knihy, ktorá odhalí veľa o Trumpovi. Vydavateľa sa opýtal, čo si myslí o honorári 100 miliónov dolárov, v skutočnosti si z neho však uťahoval: "Chcel som vedieť, ako vysoko sa dá ísť a potom povedať nie. Neexistujú na svete peniaze, za ktoré by som čokoľvek vyzradil,“ podčiarkol podľa Vanity Fair.

Ešte nedávno ubezpečoval o Cohenovej oddanosti Michael Caputo, ktorý radil Trumpovi v predvolebnej kampani. "Je k nemu lojálnejší ako hocikto na svete s výnimkou členov rodiny. Neviem si predstaviť nič, čo by pre Trumpa neurobil,“ citovali Caputa noviny USA Today.

Čo platilo, už neplatí

Cohen pomáhal riešiť Trumpovi aj jeho problémy s údajnými milenkami. Pornoherečke Stormy Danielsovej zaplatil 130-tisíc dolárov za mlčanlivosť.

Vraj o 20-tisíc dolárov viac dostala modelka Karen McDougallová, aby držala jazyk za zubami. McDougallová tvrdí, že spávala s Trumpom, keď už bol ženatý s Melaniou, súčasnou prvou dámou USA. Aj jej mlčanlivosť mal zariadiť Cohen.

Uzatvorenie dohody o mlčanlivosti nie je trestný čin, ale ak McDougallová naozaj získala 150-tisíc dolárov, potom porušením zákona bolo to, že táto suma nebola oficiálne uvedená v Trumpových volebných výdavkoch. Maslo na hlave má Cohen, ktorý mal zatvoriť ústa modelke. Vyšetrovatelia si už na neho posvietili, takže mu hrozí, že si sadne na lavicu obžalovaných (na krku má aj iné opletačky so zákonmi).

Po domovej prehliadke u Cohena si kriminalisti odniesli aj krátku nahrávku, ktorú si tajne urobil, keď sa s Trumpom rozprával o peniazoch pre McDougallovú. "Neuveriteľné, že právnik by si nahral klienta – úplne neslýchané,“ hneval sa na neho prezident na twitteri.

Od mája tohto roku Cohen už nepracuje pre Trumpa. Kým kedysi tvrdil, že ani za veľké milióny sa mu nerozviaže jazyk, teraz sa asi začína správať inak. O Trumpovi vie veľa, čo určite zaujíma špeciálny vyšetrovací tím, ktorý sa zaoberá podozreniami z možnej ruskej snahy ovplyvniť americké voľby v roku 2016 v prospech Trumpa. Keby si Cohen otvoril ústa, asi by sa výmenou za citlivé informácie nemusel báť, že pôjde pred súd.

Televízia CNN naznačila, že bývalý Trumpov právnický pitbul by mohol svojho niekdajšieho živiteľa naozaj nepríjemne uhryznúť: "Cohen tvrdí, že Trump vedel vopred, že sa jeho syn Donald mladší chystá stretnúť s ruskou právničkou, ktorá ponúkala kompromitujúce materiály proti prezidentskej protikandidátke Hillary Clintonovej,“ uviedla s odvolaním na nemenovaný dôveryhodný zdroj. Jasný dôkaz však podľa CNN vyšetrovateľom neposkytol.

Zatiaľ sa nedá vytušiť, čo by mohlo nasledovať, lebo právnik sa teraz o sebe verejne nevyjadruje. Na výber má dve možnosti. Buď sa o ňom Amerika dozvie, že zostáva oddaný Trumpovi napriek tomu, že mu tečie do topánok, alebo zistí, že je pitbul, ktorý si strhol náhubok.