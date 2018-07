Irán: Ak chce Trump rokovať, mal by podporiť jadrovú dohodu

Spojené štáty by sa mali vrátiť k medzinárodnej jadrovej dohode s Iránom, ak chcú s Teheránom rokovať. Podľa agentúry Reuters to povedal poradca iránskeho prezidenta Hasana Rúháního Hamíd Abútálebí. Reagoval tak na pondelkové vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa nebráni stretnutiu s iránskym prezidentom.

„Rešpektovanie práv iránskeho národa, menej nepriateľstva a návrat k jadrovej dohode, sú kroky, ktoré môže prijať na vydláždenie hrboľatej cesty k rozhovorom medzi Iránom a Amerikou,“ citovala agentúra Reuters Abútálebího.

Trump v pondelok povedal, že by sa nebránil stretnutiu so svojím iránskym náprotivkom bez akýkoľvek podmienok, a to s cieľom zlepšiť vzťahy oboch štátov po tom, čo USA vypovedali v máji účasť v medzinárodnej jadrovej dohode s Iránom.

Na základe dohody z roku 2015 Teherán výmenou za odstránenie časti medzinárodných sankcií obmedzil svoj jadrový program a zaviazal sa, že sa nepokúsi vyrobiť jadrové zbrane. V nadchádzajúcich dňoch sa USA chystajú proti Iránu opäť zaviesť sankcie, napriek nesúhlasu ďalších signatárov dohody, teda Británie, Francúzska , Číny, Ruska a Nemecka.