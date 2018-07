Českom otriasa kauza pripomínajúca 90. roky

„Ide o šokujúci príbeh,“ reagoval šéf českého kabinetu v rozhovore pre český Rádiožurnál na vývoj kauzy okolo možného vysťahovania klientov H-Systemu v Horoměřiciach. V obci ležiacej v okrese Praha-západ. Ide konkrétne o osem domov, v ktorých dnes žije 60 rodín.

Ešte minulý týždeň Najvyšší súd ČR vyniesol rozsudok, podľa ktorého obyvatelia spomínaných domov ich musia opustiť do 23. augusta. Háčik však spočíva v tom, že ich dostavali vlastnými prostriedkami bývalí klienti spoločnosti H-System, ktorá skrachovala ešte v roku 1997. Dnes majú vlastné družstvo Svatopluk.

„Bol by to škandál, ak by ľudia skončili na dlažbe,“ vyhlásil premiér Babiš ešte pred tým, ako si v pondelok v úlohe mediátora pozval do Hrzánskeho paláca na Hradčanoch „svatoplukovcov“ a konkurzného správcu spoločnosti H-System Josefa Monsporta.

„Nemal som nikdy v úmysle začať v auguste vysťahúvať ľudí. Je to nezmysel. Nie je to v mojej povahe,“ bránil sa Josef Monsport v snahe dať na správne miesto množiace sa informácie o hroziacej „životnej katastrofe“ desiatok rodín. Zároveň zdôraznil, že rokovanie zainteresovaných strán za účasti mediátora Babiša sa skončilo zatiaľ „dohodou, že sa dohodnú“. Nebude to však ľahké. Družstvo Svatopluk totiž ponúka odkupné vo výške 10,5 milióna korún, ale konkurzný správca Monsport skloňuje neustále sumu 140 miliónov.

„Je to komplikovaný prípad, ktorý sa rieši 20 rokov a sotva je možné vyriešiť ho rýchlo. Našli sme však dohodu v záujme ďalšieho postupu. Dôležité je, že ľuďom nehrozí vysťahovanie a že sme dospeli k dohode v prípade ocenenia bytových jednotiek a pozemkov,“ zhrnul pred novinármi premiér-mediátor.

Zároveň ešte v pondelok ráno pre Český rozhlas povedal, že spomínaný kontroverzný prípad nie je bodom rokovania vlády. Reagoval tak na pôvodné opačné tvrdenia niektorých médií. Vychádzali totiž z predchádzajúceho vyjadrenia Babiša na rokovaní družstva Svatopluk, podľa ktorého sa vraj kauzou bude zaoberať vláda.

„O úlohu mediátora ma požiadala aj Rada seniorov. Nemám však ambície vyriešiť problém,“ tvrdil premiér Babiš s tým, že navyše ide najnovšie o verdikt nezávislého súdu.

Prípad skrachovanej spoločnosti H-System nie je v Česku ani na Slovensku ojedinelým javom. Ako v tejto súvislosti pripomenul aj premiér Babiš, „vracia nás to do 90. rokov“.

„Ľudia možno už zabudli na rôzne kauzy, ako bola Union banka, Trend či litoměřické fondy… Státisíce ľudí prišli o peniaze,“ pripomenul šéf českého kabinetu. Nezabudol však upozorniť, že štát nemá možnosť takéto kauzy riešiť a že jeho úlohou bolo „usilovať sa pôsobiť na obe strany, s cieľom nájsť nejaké riešenie“. Nepriamo tak zdôvodnil aj svoju úlohu mediátora medzi konkurzným správcom a stavebným družstvom Svatopluk, pretože boli v situácii, keď spolu ani nekomunikovali a ich vzťahy sú „veľmi nepriateľské“.

Družstvo obviňuje správcu, že predával majetok pod cenou a správca, naopak, obviňuje družstvo, že dostalo peniaze, ktoré použilo na iné účely. V prípade, že sa obe strany predsa len nedohodnú, tak majú k dispozícii ešte opravný prostriedok na Ústavnom súde.